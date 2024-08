Cóctel de Blanco en la Copa del Rey de Vela

La fiesta de blanco, en el Real Club Náutico, durante la celebración de la Copa del Rey de Vela, es el evento más esperado del verano. Organizado por el Real Club Náutico de Palma y contando con Mapfre como sponsor principal, fue una velada en la que los invitados regatistas, armadores, patrocinadores y algunos rostros conocidos disfrutaron de una agradable noche en la terraza principal del náutico. Los asistentes, como destaca la invitación, cumplieron con el código de vestimenta y lucieron prendas de color blanco. A medida que llegaba la gente, las azafatas de la organización les indicaban que podían posar en el photocall para una fotografía de recuerdo y posteriormente acceder a la terraza para disfrutar del exquisito cóctel en el que no faltó el buen jamón ni las ostras, la paella y sabrosos canapés. La música corrió a cargo de Drums Land, del saxofonista Guillermo Pons y del ritmo de un DJ que hizo bailar a las cerca de mil personas invitadas. Además de rostros conocidos de la sociedad mallorquina, la organización invitó a la presentadora Lara Álvarez, a la modelo y empresaria María José Suárez, muy en boga; a la pareja formada por Lidia Torrent, de First Dates y el ex futbolista Jaime Astrain, y al cantante Manu Tenorio, que asistió acompañado de su mujer, Silvia Casas.