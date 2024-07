Can Balaguer homenajea a Vostell

El casal Can Balaguer presentó Connexió Vostell. Berlín-Malpartida-Palma, una exposición que repasa los proyectos en la Isla de uno de los autores más representativos del arte contemporáneo del siglo XX, Wolf Vostell. Comisariada por Magdalena Aguiló, la muestra presenta piezas de colecciones privadas que no se habían expuesto nunca. Aguiló aseguró que fue estimulante estudiar la relación de Vostell con Mallorca, ya que no estaba documentado. Lo representó, en su momento, Joan Guaita, un referente del arte contemporáneo, que cedió diversas piezas para la muestra. Asimismo Aguiló destacó los proyectos de Vostell en la Isla que forman parte de la muestra como Els Fars, Sarajevo en la Fundación Miró, y Afrodita de Palma, una propuesta escultórica pensada para el aeropuerto.

Otra de las intervenciones destacadas es El Toro, que Vostell realizó en la finca ses Tanques de Sóller por encargo de quien fuera presidente del Grup Serra, Pere A. Serra. Se trata de una pieza monumental elaborada con 30 toneladas de cemento. La exposición muestra toda la documentación, aportada por Pilar Ribal, que hizo de intermediaria entre el artista y AENA, y cuenta con la colaboración de Es Baluard, la Fundación Miró y el museo de Malpartida de Cáceres.