‘Noves adquisicions’, en el Solleric

El pasado jueves se inauguró la exposición Noves Adquisicions en el Casal Solleric de Palma. La muestra recoge las últimas adquisiciones de arte contemporáneo del Ajuntament de Palma que han pasado a formar parte del Fondo Municipal de Arte.

La exposición fue presentada por la directora del Casal Solleric, Aina Bausà, y por Antoni Noguera, regidor de Cultura de Cort, en la planta noble del Casal y se hizo un recorrido por el entresuelo y la planta baja para dar a conocer las 19 piezas de los artistas seleccionados: Ana Laura Aláez, Toni Amengual, Xisco Bonnín, José Manuel Broto, Diana Coca, Pepe Cañabate, Roberto Ferrer, José Girbent, Mar Guerrero, Laura Marte, Julià Panadès, Aina Perelló, Tomás Pizá, Bartolomé Sastre, Isabel Servera, Olimpia Velasco, Laia Ventayol e Ian Waelder.

El área de Cultura del Ajuntament de Palma adquirió estas obras de arte contemporáneo, de artistas emergentes y de otros ya consolidados, con el objetivo de enriquecer el fondo municipal. Se hizo una convocatoria a la que se presentaron 539 obras de 165 artistas. El comité de expertos que ejerció de jurado dividió las piezas en tres categorías : fotografía, artistas de media trayectoria y trayectorias consolidadas. Fruto del trabajo de la comisión se adquirieron obras de artistas emergentes y se seleccionaron obras muy interesantes para formar parte de la colección municipal.

Entre ellas la de Tomás Pizá The remints the new China; la de Ian Waelder Losing by winning; Piezas enmarcadas de Isabel Servera; la obra de Julià Panadès Rituales antropocenos; la obra de Laura Marte Carrer de les Kellys; la instalación de Mar Guerrero Donde la nada lleva a la nada y fotografías de Bartomeu Sastre y de Laia Ventayol. Los artistas estuvieron acompañados de colegas de profesión, de sus galeristas, amigos y amantes del arte.