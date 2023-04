Sebastià Alzamora presenta su nuevo libro, 'S’accepten encàrrecs'

En la librería Quart Creixent, un espacio de divulgación y encuentro de la cultura catalana en Palma, se presentó el último libro de Sebastià Alzamora, S’accepten encàrrecs. El libro fue presentado por Guillem Frontera, escritor, colaborador de Ultima Hora y director literario de la Editorial Ensiola.

El escritor, que el pasado año ganó el Premi Òmnium por su novela Ràbia, presentó, animado por Frontera, los diez cuentos publicados y escritos por encargo, a lo largo de veinte años. Escogidos entre muchos más, estos diez tenían cierta coherencia y el resultado es el de un interesante libro nuevo. En él hay revelaciones no deseadas, voces desamparadas o víctimas de la infamia, hechos que transcurren tras la parte visible de las vidas y que son protagonistas en los cuentos recogidos en este volumen. Sus personajes viven de manera singular y no acaban de encajar en su entorno. Los cuentos publicados entre 2001 y 2021 que conforman este libro forman ya parte de su discurso. El que no quisieron perderse los asistentes a la presentación.