Nuevo giro de los acontecimientos en La Isla de las Tentaciones. Y es que Eros y Bayan, los mallorquines de la temporada, tan solo han podido aguantar cinco programas hasta haber caído en la tentación.

El primero fue Eros, que ya estaba en el punto de mira debido a su historial de cuernos. Y es que, en el programa emitido este lunes, se pudo ver a Eros con Erika, una de las tentadoras, con una actitud muy coqueta que terminó con un apasionado beso. Unas imágenes que no sentaron nada bien a Bayan, que rompió en llanto cuando vio el video.

Eros besando a Erika.

De hecho, ya sea por venganza o despecho, Bayan se dio el lote con el tentador Rubén Torres en Villa Playa. Ahora solo queda saber cual será la reacción de Eros al observar la infidelidad de su pareja.

Sobre la pareja mallorquina

Aunque se trata de una pareja que ha destacado precisamente por su larga relación en comparación a sus otros competidores, que de media no suman más de dos años, también han acaparado los focos por su inestable amorío marcado por la desconfianza y la infidelidad. Y es que Eros, de 28 años y con ascendencia gallega y tailandesa, afirmó que le puso los cuernos a Bayan varias veces. «Cuando empezamos la relación, yo tenía contacto con mi ex, pero no se lo dije», explica él al inicio del programa, a lo que Bayan añade que hubo «varias infidelidades de parte de él con otras chicas».

Fueron precisamente esas mentiras las que provocaron que la pareja se disolviera, siendo un punto clave el momento en que Bayan pilló a Eros in fraganti siéndole infiel con otra chica en su propia habitación: «Me fui de fiesta y me lié con otra chica. Bayan nos pilló en la cama». Sin embargo, tal y como dice el dicho, el tiempo lo cura todo, y finalmente se dieron una segunda oportunidad. En palabras de Bayan, su viaje a la isla es una prueba para poder recuperar la confianza con Eros y, de paso, intentar ser un poco menos celosa por su parte.