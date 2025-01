Marina Sagrera, una joven mallorquina de 31 años, se aventuró a participar en el popular programa de televisión 'La ruleta de la suerte', presentado por Jorge Fernández. A pesar de no llevarse el premio final, dejó una huella en el concurso con su simpatía y entusiasmo. Y es que a pesar de que el camino en el concurso comenzó muy bien, no logró completar más paneles que sus compañeros, dejándola como tercera concursante.

La concursante, que trabaja como wedding planner, demostró ser una gran aficionada a la bachata, aunque confesó que también se dedica a la costura y la escalada, aunque estas últimas aficiones no le resulten tan sencillas. «Las dos se me dan igual de mal», confesó entre risas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Marina (@marinasagrera)

La participante no logró sumar más allá de unos pocos euros en el marcador, ya que se obcecó con una sola letra del vocabulario, que lamentablemente no estaba muy presente en los paneles que tenían que resolver. «Prometo no decirla más», dijo tras varios intentos, entre las risas de los allí presentes. «¿Cuántas veces has dicho la L?», le preguntó el presentador.

A pesar de no haber logrado completar más paneles que sus compañeros, Marina se mostró muy satisfecha con su participación y aseguró: «Me llevo la experiencia y un viajecito, que he venido desde Mallorca». La participación de la mallorquina en 'La ruleta de la suerte' ha sido una gran oportunidad para darse a conocer y vivir una experiencia única. Su simpatía y naturalidad han conquistado al público y a Jorge Fernández, que la despidió con una sonrisa.