La edición de 'Maestros de la costura Celebrity' llegará próximamente a La 1 de TVE con doce participantes de lujo, tal y como ha avanzado este jueves en el Círculo de Bellas Artes Ana Bordas, directora de entretenimiento de RTVE, que ha reseñado que esta primera edición 'celebrity' viene «pisando fuerte», y además contará con un toque mallorquín entre los participantes.

Un programa que «defiende -ha dicho- la moda artesanal y sostenible» y del que forman parte como concursantes la cantante y actriz La Terremoto de Alcorcón, la intérprete y bailarina Mónica Cruz, la cantante Rosa López; la modelo y empresaria Laura Sánchez, el extorero y actor Óscar Higares. Un grupo del que también forman parte los actores María Esteve y Edu Soto; el actor y director Eduardo Casanova y la actriz y cantante Silvia Superstar.

Además de la drag queen, diseñadora y cantante Carmen Farala, que ha hecho declaración de intenciones vestida con un metro de costura, y Canco Rodríguez que conforman el grupo que deberá pasar el escrutinio del jurado compuesto de nuevo por los creadores Lorenzo Caprile, María Escoté y Alejandro G. Palomo. El 'talent' con famosos ha sido desde la primera edición de 'Maestros de la costura' uno de los objetivos de Marena Rey, Ceo de Shine Iberia, que también produce para RTVE 'Masterchef'.

Durante la presentación, Macarena Rey ha agradecido a la cadena que haya seguido apostando por este formato que nació para apoyar a los nuevos talentos del mundo de la moda, «pero que ahora ha servido para que doce valientes se hayan atrevido a ponerse ante una máquina de coser; no es lo mismo hacer un sofrito, que hacer una manga o un pantalón». Rey ha señalado que además de coser «nos han divertido mucho y van a sorprender al espectador con lo que son capaces de hacer. Los jueces estaban fascinados con las referencias de moda de todos los participantes», ha remarcado y así se ha podido durante la presentación donde algunas modelos han desfilado con algunas de las prendas confeccionadas.

La diseñadora María Escoté ha comentado que tanto ella como Caprile y Palomo están «en shock» desde que empezaron el programa. «Han hecho un trabajo espectacular» y ha resaltado que hay mejores trabajos de los que se han podido ver esta mañana. Raquel Sánchez Silva conducirá el programa del que ha confesado: «nos estábamos muriendo hacer un celebrity. Ha sido un sueño poder vivirlo». La estructura del programa es similar a ediciones española, aunque en esta ocasión se incorpora un juez externo que valorará también la primera prueba y habrá un premio para el ganador de 50 mil euros que se donará a una ong elegida por el premiado.

Las pruebas van de la inteligencia artificial a la reinterpretación de grandes firmas, un viaje que les ha llevado al Festival de Sitges o a Posadas, el pueblo cordobés donde Palomo tiene su taller. La modelo Laura Sánchez ha remarcado que teniendo en cuenta que su madre es costurera su mayor interés era no defraudarla. Higares se customiza su propia ropa y ha reconocido que el nivel de tensión que se genera en el taller es «brutal. Es una locura, he disfrutado, he sufrido, he llorado y he reído». Mientras que Rosa López ha desvelado que ha cosido mucho más fuera de cámara que en el taller para ir superándose. «Me he sorprendido a mí misma». La presentadora Pilar Rubio confecciona desde las cortinas de su casa a prendas para sus hijos, a los que ocupó su cuarto de juegos para colocar una máquina de coser y practicar. Nieves Álvarez, la deportista Carolina Marín, la prescriptora Marina Rivers o Naty Abascal serán algunas de las invitadas al programa.