El ex presentador deportivo y ‘emigrante mallorquín’ Jörg Dahlmann, se embarca en una nueva aventura, que no es otra que participar en la próxima temporada del Supervivientes alemán Ich bin ein Star- Holt mich hier raus! (Soy una estrella- sácame de aquí).

El DJ y veterano de la telerrealidad se lleva al campamento de famosos la soleada serenidad de su patria adoptiva, España, y está deseando enfrentarse a los retos que allí le esperan. Mallorca Magazine ha podido hablar por adelantado con Dahlmann sobre su participación en el exigente programa.

¿Cuál es su motivación personal para participar?

Este campamento salvaje que se emite en RTL es la Liga de Campeones absoluta en lo que se refiere a formatos de entretenimiento. Estoy muy orgulloso de formar parte de este proyecto. Llevo años viendo el formato con entusiasmo y me cuesta creer que ahora yo mismo forme parte de él. Estoy sencillamente mega feliz.

Muchos antiguos candidatos explicaron que el incentivo no es otro que la cuota de participación y los beneficios. ¿Las razones económicas son también una prioridad para usted?

No, ese no es mi principal objetivo. Lo hago porque simplemente disfruto con el reto. Eso es lo único que me importa: ¡me apetece mucho!

¿Cómo se está preparando física y mentalmente para la competición?

Físicamente, estoy muy bien preparado. Hago footing todos los días en el muelle de Puerto Portals o me pongo a tope en mi terraza con vistas al mar mientras hago spinning. También tengo la mejor entrenadora personal del mundo: mi compañera Claudia Pöhlmann. Hace ejercicios de fuerza conmigo y es la mejor terapeuta deportiva de la isla, especialmente para golfistas con problemas de espalda u hombros. Es como una curandera milagrosa.

¿Qué opina de los demás candidatos? ¿Se ha puesto ya en contacto con alguno de ellos?

Creo que es un elenco apasionante. Conozco personalmente a Lilly Becker (y a su novio Thorsten Weck) y a Jürgen Hingsen por sus visitas a Puerto Portals. Conozco a Sam Dylan de otro programa de televisión. Y también espero con impaciencia a los demás participantes, especialmente a la cantante de pop Anna-Carina Woitschack. Me encanta la música, incluidas las canciones pop.

Usted ya tiene experiencia con formatos de telerrealidad similares, como «Promi Gran Hermano». ¿Cuál es el atractivo o el reto?

Me emociona llegar a mis límites... y más allá. Es un reto sin igual. Además, nunca he estado en Australia. Es un gran placer conocer este apasionante país.

¿Qué posibles «pruebas de valor» teme más?

Espero poder evitar algunas cosas. Pero si tengo que hacerlo, comeré muchas cosas, incluidos penes de cocodrilo. A las tarántulas, en cambio, no. Y menos mal que las cucarachas australianas son bonitas comparadas con las monstruosas cucarachas baleares.

¿Cuáles son sus puntos fuertes y débiles en comparación con los demás candidatos?

Mi punto fuerte es que no grito como un paleto, sino que afronto los problemas con la cabeza fría. Creo que puedo aguantar bien las escaramuzas en el campamento. Mi punto débil: me encanta dormir. Espero que la falta de sueño no afecte a mi alegría. La falta de comida no me molestará tanto.

Desde hace algún tiempo vives principalmente en Mallorca. ¿Podría ser eso una ventaja para usted en la jungla?

¡Claro que sí! Prácticamente meteré el sol y el humor soleado de los mallorquines en mi maleta y la desharé en el campamento. Además, la isla, con su fantástico invierno, me ha ayudado a prepararme perfectamente.

¿Cómo valora sus posibilidades de salir ganador del concurso?

No soy un soñador. Sé que los influencers, las estrellas de reality, los actores y los cantantes tienen más seguidores. Pero quiero hacerlo como Djamila Rowe: remontarlo todo desde atrás y ganar al final. Mi objetivo es ganar la corona, con la ayuda de todos los mallorquines y los fans de la isla. Espero que formemos un «Equipo Jörg» y un «Equipo Mallorca».

¿Qué planes tiene para después del campamento?

Trabajo como DJ (Dee Jay Jay Dee) por afición. Me encanta la música de los 70, 80 y 90, pero también pincho canciones actuales y éxitos, sobre todo en bodas, cumpleaños y fiestas de empresa. En el pasado, he tocado en el Ritzi Lounge Puerto Portals, el Maha Lounge Paguera y el MK Arena en la Playa. También trabajo en mi hándicap con el famoso instructor de golf Olaf Möhle en Son Gual. Por lo demás, disfruto tomando una cerveza con los aficionados, ya sea en Portals, Cala Ratjada o en Ballermann. Me gusta estar cerca de los aficionados.