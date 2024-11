David Broncano se vio sorprendido este jueves en plena calle por el polémico periodista Vito Quiles, que no dudó en lanzar, al presentador de La Revuelta, algunas preguntas controvertidas para poner en un aprieto a Broncano. Esta ‘entrevista’ fue bastante tensa, ya que Quiles intentó increpar al presentador con varios temas relacionados con el dinero que gana y con la ideología política que sobrevuela en el espacio de TVE.

Teléfono en mano, este polémico periodista empezó a avasallar a Broncano con su proximidad a Pedro Sánchez. «¿Eres su marioneta? Porque cada vez que hay un escándalo de corrupción, ahí está tu programa desviando el foco de atención», preguntó Quiles, con el presentador totalmente incrédulo ante la situación que estaba viviendo.

Me he encontrado a Broncano y ha pasado esto: pic.twitter.com/CeIo6PHkV2 — Vito Quiles 🇪🇸 (@vitoquiles) November 28, 2024

Lejos de parar, el reportero quiso saber qué hace Broncano con el dinero que gana en la televisión con su programa. «¿Todo el dinero que cobras no crees que se podría destinar a otras cosas? ¿Los 28 millones de euros que cobras no se pueden destinar a los afectados por la DANA, a otras personas, al cáncer infantil o a la investigación?». El presentador tiró de ironía la contestarle si «¿Tú no sabes cómo funciona el Estado español?».

Broncano le responde en X (Twitter)

El propio Broncano decidió pronunciarse sobre este ‘enganchón’ a través de su cuenta de X (Twitter), al responder al vídeo que había publicado Quiles en su perfil, en el que se podía ver la charla entre ambos en plena calle. El presentador le ha pedido que éste suba la entrevista completa, sin cortes. «Vito, pero al menos sube los dos vídeos enteros, que me has tenido un cuarto de hora ahí de charla para esto. Increíble edición, vaya fenómeno».

Sabes que los únicos cortes se producen cuando interrumpía la gente. Pero si el problema es ese, supongo que no tendrás problema en invitarme a @LaRevuelta_TVE y que terminemos la conversación en directo. 🙂 https://t.co/NnnsF5CSdI — Vito Quiles 🇪🇸 (@vitoquiles) November 28, 2024

«Sabes que los únicos cortes se producen cuando interrumpía la gente. Pero si el problema es ese, supongo que no tendrás problema en invitarme a La Revuelta y que terminemos la conversación en directo», ha respondido Quiles.