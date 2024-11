David Broncano fue, este jueves, uno de los grandes triunfadores de los Premios Ondas, después de que La Revuelta ganara el galardón como mejor programa de entretenimiento. Este espacio mantiene una rivalidad con El Hormiguero, que presenta Pablo Motos en Antena 3 y que éste ha visto amenazado su liderato después de muchos años sin competencia en su franja horaria.

Antes de que empezara la gala, Broncano estuvo atendiendo a los medios y se acordó de Motos. Lejos de lanzarle algún zasca, éste le envió una sorprendente propuesta al mostrarse abierto a colaborar con la competencia. «Me encantaría que viniese al programa, o ir yo al Hormiguero. Se puede, porque ellos mantienen el programa en directo casi siempre, pero nosotros ya se sabe que lo grabamos un rato antes», explicó el presentador, indicando que anteriormente ya había invitado a Motos en La Resistencia, pero que nunca quiso ir.

«Yo podría ir a 'El Hormiguero' y que, a la vez, se emitiera 'La Revuelta'. ¡Uf, vaya idea, niño! Eso estaría increíble. 100% dispuesto», explicó ante la prensa para, a continuación, lanzar el reto a su gran rival. «Si esto lo están viendo en Atresmedia, en la productora de Pablo o ellos mismos, por favor, llevadme de invitado. Innovemos en la televisión».

Por otra parte, Broncano señaló que no le afectan demasiado las críticas que recibe a diario con su espacio. «No me importan especialmente. Si me afectaran, me habría quedado en septiembre encerrado». Además, en tono humorístico, afirmó que «por desgracia no puedo estar en todas las televisiones y hay sitio para todos. Me gustaría estar solo en todas las cadenas, como si fuera el año 1982. Ahora se hacen otras cosas muy buenas y entonces no podré destruir todo».