El mítico concurso de aventuras 'Pekín Express' regresa a la pequeña pantalla el próximo 20 de octubre de la mano de MAX tras su paso por varias cadenas generalistas, con una temporada presentada por Miguel Ángel Muñoz y protagonizada por siete parejas de famosos y sus acompañantes y que se llamará 'Pekín Express: Objetivo Angkor'.

La nueva edición llevará a los participantes a tres países del sur de Asia: Vietnam, Laos y Camboya, en un recorrido de 2.500 kilómetros durante 22 días que se podrá ver en los nueve episodios del programa, dos de los cuales estarán disponibles la jornada del estreno y el resto se lanzarán semanalmente, los domingos.

El actor y director ha mostrado su entusiasmo por formar parte de este proyecto, con el que dice haber cumplido «un sueño» que no entraba en sus planes. «Lo que más me gusta en la vida es aprender y ponerme en situaciones desconocidas, y esto es 'Pekín Express'. He podido vivir una de las grandes experiencias de mi vida», ha señalado Muñoz en la presentación del concurso en el FesTVal de Vitoria. Muñoz decidió sumarse al proyecto con la condición de formar parte de la producción para asegurarse de que todo lo que ocurriera fuese real y justo.

«Ha sido cien por cien real. De hecho, he hecho antes las pruebas que ellos hacían. A los concursantes les dije que yo estaba con ellos y que nada iba a estar trucado por parte de la producción, y que, si les estafaban, a mí también. Nada ha estado trucado, la experiencia ha sido así de extrema», ha explicado. Los protagonistas de esta edición, que se caracteriza por ser la primera que cuenta con rostros conocidos, como el actor Octavi Pujades junto a su hija Alicia, el colaborador de televisión Gonzalo Miró con su amigo Ángel Díaz, la actriz Miriam Díaz-Aroca con su hija María Grant, o la actriz y cineasta Álex de la Croix con su amigo Guillermo Duque.

También participan la influencer Alba Paúl con su cuñado Álex Domènech, el actor Canco Rodríguez con su amigo David Pulido y las exnadadoras artísticas Gemma Mengual y Gisela Rovira. «Para el casting era importante que todos fueran fans del formato y también que buscaran el oro, que intentaran ganar», ha apuntado el director de Contenidos de Warner Bros, Pablo Abelenda. Varios de sus protagonistas han confesado que ha habido una competitividad «sana» durante las grabaciones.

«Me animó la posibilidad de vivir una experiencia. Cuando te proponen esto, te arrepientes si dices que no», ha reconocido Miró. Los aventureros De la Croix y Duque han reconocido haberlo pasado mal, «sobre todo físicamente». «La lluvia, el calor, correr para llegar el primero, las pruebas que tienes que realizar por el camino… Emocionalmente bien, físicamente inestable», respondían ante las risas de sus compañeros al rememorar varios momentos.