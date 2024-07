El nuevo anuncio de Nocilla está dando de qué hablar. La marca española de cacao para untar ha querido promocionar el producto con un sketch un tanto rompedor, intentando dar una imagen moderna y al día...aunque el intento les ha salido un tanto fallido. Las redes sociales han ardido indignadas ante la escena cómica de un abuelo tomándose la temperatura con un vibrador femenino: «¿Alguien me explica qué pinta el satisfyer?».

El anuncio empieza con una madre sonsacando a su hija información de dónde ha pasado la noche: «Dice la madre de María que no has dormido en casa de María...», a lo que la marca propone en voz en off el eslogan de la campaña: «Díselo con Nocilla», tras lo que la joven le confiesa a la madre: «Es que estoy conociendo a alguien y me daba cosa contártelo y que, por lo que sea, no salga bien, pero ya te lo presentaré», dice mientras le da una tostada untada en Nocilla, ante lo que la madre se reblandece y baja el tono de sus requerimientos.

Es el anuncio principal y largo de la campaña, al que le siguen otros de versión reducida. Y es precisamente uno de estos, el protagonizado por la joven y el abuelo, el que está en el ojo de la polémica. Y es que muchos usuarios critican que la marca se esté burlando del desconocimiento de los mayores acerca del popular vibrador femenino, estigmatizando a la población adulta y incitando a la sexualidad a jóvenes. Muchas de las críticas inciden en que los anuncios de Nocilla siempre se han caracterizado por promover entre el público infantil valores como la deportividad, el respeto o la superación, un tanto distante a la nueva línea de la campaña promocional.

«Los abuelos llevan tanto tiempo sin que les den cita en la Sanidad Pública que ya no reconocen ni un termómetro. Bien ahí esa denuncia social de Nocilla», comenta un usuario en Twitter. Buena parte de la opinión en redes se decanta por la crítica, aunque los hay también quienes quitan hierro al asunto: «¡Oh, dios mío! ¡Un satisfyer! ¡Cuidado!».