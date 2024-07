El conocido actor y director de cine Santiago Segura ha anunciado este lunes por sorpresa el regreso de 'Torrente', con la que será la sexta película de la saga, en la que él mismo encarna a José Luis Torrente, un personaje ficticio, policía machista, racista y franquista. Las películas han cosechado numerosos éxitos a lo largo de los años y tras años sin nuevas entregas, la noticia ha causado asombro y curiosidad entre los más fans de 'Torrente'.

El anuncio se ha producido durante la visita de Segura a 'El Hormiguero', cuando, durante la charla con el presentador, Pablo Motos, el cineasta ha dejado caer la bomba: lleva ya ni más ni menos que dos años escribiendo el guion de Torrente 6, cuyo rodaje está previsto que empiece el año que viene, bajo el título: 'Torrente presidente'. Segura no ha querido dar muchos más detalles al respecto, pero solo por el nombre ya hay quien aventura a grandes rasgos parte de la trama principal.

Inmerso ahora en la promoción de 'Padre no hay más que uno 4', de humor más blanco, en contraposición con el estilo de las películas de Torrente, Santiago Segura se ha pronunciado acerca de que, desde que se estrenara el primer film de la saga, en 1998, haya ciertas bromas que en la actualidad sean de muy mal gusto: «La gente entiende claramente lo que es la ficción. Dentro de lo que es la ficción pues hay cosas que dices 'qué mal gusto', 'no me ha agradado'... pero no pasa nada, es una broma», ha defendido.