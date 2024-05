Ángel Cristo revela por qué se fugó de la isla de Supervivientes en Honduras

Ángel Cristo, de 43 años, hijo de bárbara Rey, protagonizó la pasada semana una inaudita fuga de la isla de Supervivientes, en Honduras, que le causó una expulsión disciplinaria del programa de Telecinco. Ahora, ya de vuelta en España, ha acudido a la gala presentada por Sandra Barneda para dar su versión de lo ocurrido y explicar los motivos que le llevaron a tal extremo.

Estuvo más de tres horas desaparecido e incluso la Fuerza Naval de Honduras tuvo que intervenir en su búsqueda. Nunca antes ningún concursante se había saltado el perímetro de seguridad ni había incumplido las normas hasta tal punto. Para explicarse, Ángel Cristo Junior se ha remontado a su infancia, cuando, según ha dicho, adquirió patrones de comportamiento similares debido a ciertas vivencias que le marcaron: «Cuando yo era un niño, un adolescente, y mi madre discutía conmigo, y yo me escapaba, y a veces he estado noches enteras durmiendo en un bosque, en una encina, durante horas».

«En ese momento no pensé en irme y no volver, pero me encontré en una situación en la que no paré de caminar. Estaba muy enfadado, muy disgustado. Puse mi vida en peligro y también la seguridad de las personas que estaban buscándome», ha continuado detallando. Pese a que el exconcursante de Supervivientes ha tratado de justificarse, también ha presentado sus disculpas a la organización: «Me gustaría pedir perdón al equipo, a las personas que no salen en las imágenes por haberles preocupado, sé que ellos me han cogido cariño y yo a ellos, a pesar de que no podían hablar con nosotros. Sé que cuando me escapé lo pasaron realmente mal. Hay un equipo humano maravilloso, a pesar de que hayan pasado cosas que no se puedan entender, quiero que sepa la gente que este programa merece la pena».

Además de en la fuga en sí, durante la gala la presentadora ha querido indagar en los motivos que llevaron al hijo de Bárbara Rey a concursar en el reallity. Y es que anteriormente siempre había mantenido un bajo perfil mediático. Preguntado por Sandra Barnedo si simplemente aceptó ir a Honduras por motivos puramente económicos, Ángel Cristo respondía: «No fue solamente económico. Por supuesto que tenía ganas de ir a Supervivientes, si hubiese ido el año siguiente hubiese ido más centrado psicológicamente. La realidad es que nunca pensé en las consecuencias de marcharme».