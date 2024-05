Aitana, en el Hormiguero: de la polémica por sus bailes a su relación con Sebastián Yatra

La cantante Aitana Ocaña ha visitado este martes por la noche 'El Hormiguero', protagonizando una entrevista con Pablo Motos que ha dado mucho de que hablar en redes sociales. No solo por los temas tratados (desde la polémica por sus bailes sensuales en sus conciertos, a su relación con el cantante Sebastián Yatra), sino por toda la expectación que genera la catalana. Y es que Aitana se ha convertido en uno de los números 1 de la música hispanoablante, no solo de España, sino del mundo.

Volviendo al tema de la entrevista de este martes en 'El Hormiguero', que la ha convertido en trending topic nacional, nada más entrar, Aitana ha encendido la mecha entre el público del plató, regalando a todos los presentes una entrada gratis para uno de sus próximos conciertos en el Santiago Bernabéu.

La polémica de los bailes

Aunque el tema ya está más que hablado y ciertamente un poco trillado, sigue saliendo a relucir cuando se habla de Aitana. Y ella ha aprovechado la entrevista de este martes para dejarlo zanjado de forma tajante. Hablamos de las críticas que le llovieron en octubre del año pasado por algunas de las coreografías de sus conciertos, que muchos tacharon de ser demasiado sensuales y provocativas. Algo, que sorprendió y rompió un poco su imagen de niña buena, que construyó en Operación Triunfo. «Confío mucho en mi coreógrafo. Es una canción que habla de sexo. Tengo canciones que hablan de amor, de desamor. Con 24 años que tengo habla de la sensualidad de una mujer, ni siquiera es tan explícito. La gente sabía que la canción era así. Me sentía tan sexy, me lo estoy currando pero bailar no es mi fuerte», ha rebatido. «El concierto es de dos horas y no se puede reducir todo a una canción. Te lo planteas, ¿está mal? ¡Qué va a estar mal, estoy feliz!», ha sentenciado.

También ha habido momento para las risas, como cuando la cantante ha rememorado algunos de los momentos más embarazosos que ha vivido, como uno de un chico en un avión.

La pregunta que no ha querido responder: su relación con Sebastián Yatra

«Has venido a presentar una canción que cantas con tu ex», le ha incidido de repente Pablo Motos. La cantante catalana siempre se ha mantenido muy discreta en relación con los temas de su vida privada, ya que, como ha confesado, le da vergüenza y lo pasa mal. Motos ha sido benevolente en este sentido, conocedor de lo incómodo que la hace sentir, aunque no ha podido refrenarse del todo, volviendo al tema de su relación con Sebastián Yatra, a lo que Aitana ha terminado por declarar: «La realidad es que compartimos muchos momentos. Para mi nuevo proyecto nos hemos metido en el estudio. Cuando empezamos a componerla iba a ser para mí, pero cuando ya lo terminamos la cosa cambió. Tiene que ser para los dos. Es una canción para dúo y no la íbamos a cantar con otras personas si la habíamos hecho los dos».

Lo que sí ha trascendido en cuanto al romance de estos dos cantantes es que estuvieron juntos oficialmente desde el verano de 2023 hasta finales de año, cuando los dos confirmaron su ruptura. Sin embargo, posteriormente se les ha visto en otras ocasiones juntos, incluso de viaje en Reino Unido e Islandia. En el historial amoroso de Aitana, antes de Yatra destacan Miguel Bernardeau, actor de 'Élite', con el que mantuvo una relación de cuatro años; un romance fugaz con Cepeda, al que conoció en Operación Triunfo, y Vicente, su novio de la adolescencia.