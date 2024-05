Eden Golan, la representante israelí en Eurovisión 2024, ha vuelto a recibir abucheos durante su actuación en la final celebrada este sábado, como muestra de repulsa a la ofensiva militar que su país lleva a cabo en Gaza, con casi 35.000 civiles palestinos fallecidos. Entremezclados con aplausos de conciudadanos, los abucheos han sonado a través de la retransmisión televisiva incluso más altos que en sus últimas apariciones ante el público, especialmente en el tramo final en el que canta en hebreo su tema, titulado 'Hurricane' y en el que exalta la resistencia frente a las adversidades.

Ya en el primer ensayo general celebrado el pasado miércoles la cantante sufrió esta situación, lo que motivó una queja de la emisora pública Kan, que organiza la participación de Israel en Eurovisión, ante la Unión Europea de Radiodifusión (UER) y ante la emisora pública sueca. Golan parodió esta situación en un vídeo viralizado en redes, en el que durante un aparente ensayo ente bambalinas intenta mantener la concentración en su canción mientras miembros de su equipo la insultan y abuchean.

"Estoy aquí haciendo lo que amo, solo me centro en la música y la energía, son muchos los que me apoyan y es un honor representar a mi país especialmente en estos tiempos. Me centro solo en hacer una buena actuación y en que se escuche nuestra voz", declaró al ser pregunta por unos abucheos que se han repetido igualmente en la segunda semifinal, el pasado jueves, y en el ensayo general del viernes.

Este mismo sábado miles de personas recorrieron las calles de Malmö pidiendo la exclusión de Israel del festival y el fin de la ofensiva en Gaza. Asimismo, hubo de ser desalojada cerca de la entrada del Malmö Arena la sentada de un centenar de manifestantes, entre ellos la famosa activista Greta Thunberg. Ya el pasado jueves se celebró otra multitudinaria marcha con miles de personas en coincidencia con la segunda semifinal de este certamen, en la que la representante israelí intervino y en la que se clasificó para la final.