La cantante Chenoa, que regresa a la televisión como presentadora de la nueva edición de Operación Triunfo que se podrá ver en Amazon Prime Video, el concurso que la llevó a la fama en 2001, considera que en este programa «no todo es ganar» y que «hasta el fracaso sirve». En una entrevista, que ha supuesto su reaparición pública tras conocerse su reciente ruptura con el urólogo Miguel Sánchez Encinas, la cantante ha recordado que los ganadores del concurso de talentos no son siempre los que más triunfan en el competitivo mercado musical y que al final «el público va a decidir quién vale».

En este sentido, Chenoa ha puesto el ejemplo de Lola Índigo, que fue la primera expulsada de la academia en la edición de 2017 y que ha desarrollado una extensa carrera en el mundo de la música. Tras tres años de parón, el formato podrá verse a partir del próximo lunes 20 de noviembre en la plataforma Prime Video con galas semanales y directos desde la academia. Un total de 16 concursantes convivirán durante tres meses en una academia renovada, pero que mantiene la esencia de las ediciones anteriores y que volverá a dirigir Noemí Galera. La cantante hispanoargentina sintió «taquicardia y el corazón saliendo del pecho» al pisar el plató donde se desarrollarán las galas del programa recordando su etapa de concursante.

«Estoy cerrando el círculo», ha comentado. «No quiero forzarme y voy a buscar el equilibrio para disfrutar y hacerlo como a mí me gusta», ha asegurado Chenoa al comentar cómo afronta su nueva labor de presentadora. También recomienda a los nuevos participantes «que no se pierdan nada» y ha recordado que la academia «es un centro de focalización brutal hacia lo que les gusta hacer y tienen que disfrutar toda las clases y galas». Sin embargo, Chenoa ha reconocido algunas diferencias entre los primeros concursantes y la nueva generación de 'triunfitos', que ya disponen de «una cultura de la exposición y saben que se opina de ellos en las redes, y aunque no la sepan controlar, sí que saben que existe». En este sentido, ha remarcado la importancia de la salud mental en los jóvenes que entran al concurso y cuyo día a día será visto en directo por miles de personas.

Chenoa ha remarcado que habrá «una parte pedagógica por parte del profesorado de la academia» y «un jurado que tiene una forma nueva y chula de decir las cosas, que trata de construir a pesar de que no te guste lo que te vayan a decir». Además de su labor en el programa, Chenoa publicará este mes su primer tema después de ocho años. «Ha sido llegar a casa y decir: venga, single», ha explicado la cantante al respecto.