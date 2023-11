En el último episodio de Joaquín, el novato, el programa de entrevistas presentado por Joaquín Sánchez, se desató la diversión y el buen humor cuando el exfutbolista gaditano puso a prueba las habilidades de sus invitados, esta vez adentrándose en el mundo del streaming de la Queens League junto a Ibai Llanos y Gerard Piqué. Sin embargo, no todo fue risas y juegos, ya que el presentador no pudo evitar tocar un tema que ha suscitado gran interés: la relación de Piqué con su expareja Shakira.

La pregunta directa de Joaquín fue clara y concisa: «Todas las historias tienen dos versiones, ¿por qué no conocemos la tuya todavía?». Ante esta interrogante, Piqué respondió de manera ingeniosa. El catalán dijo que no cree que sea «necesaria». Sin embargo, el presentador cuestionó que igual algún día pueda contarlo, pero el exfutbolista catalán fue muy tajante: «No creo. No vale la pena».

No obstante, más allá de la anécdota sobre la cantante Shakira, el episodio de Joaquín, el novato ofreció a los espectadores un vistazo a la incursión de Joaquín en el mundo del streaming, donde se unió a Ibai Llanos y Gerard Piqué en la Queens League. La interacción entre estos tres personajes de ámbitos tan diferentes generó momentos divertidos y demostró la versatilidad de los invitados fuera de sus campos de especialización habituales.

Además, Joaquín no perdió la oportunidad de indagar sobre la retirada deportiva de Piqué, repasando su exitosa carrera tanto en el fútbol como en su actual faceta como creador de contenidos. Este enfoque en la trayectoria profesional de Piqué permitió a los espectadores conocer más a fondo al exfutbolista, añadiendo un toque informativo al entretenimiento ofrecido por el programa de Joaquín, el novato.