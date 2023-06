Los motivos para no querer conocer fuera de las cámaras a una persona en el programa First Dates de Cuatro son muchas y muy diversas. El feeling con la persona, las ideologías políticas, los gustos sexuales o la distancia pueden ser factores determinantes en estas citas. Pero un motivo poco habitual es el que ha dado esta semana Jaume, un mallorquín de 35 años que no ha querido seguir conociendo a Yolanda porque, entre otras cosas, no hablaba en catalán.

Aunque en un primer momento a él le ha gustado y ha sentido que ella «era un bombón» y que «el pelo le conjunta con la ropa», enseguida ha empezado a encontrar pegas. Al saber que su acompañante vivía en Alicante, Jaume ha asegurado que las localidades de Valencia y Castellón le traen a la mente cosas como «Tetas, titos, bro… y eso me repugna». En este momento, ha sido cuando él ha querido saber si su acompañante hablaba valenciano, ya que «el castellano no es mi lengua y me siento incómodo hablándolo». Además, al saber que tenía alergia al pelo de perro ha sentido que lo suyo era imposible «yo tengo dos perros y uno duerme conmigo». Aunque para el mallorquín los impedimentos han sido cada vez más grandes, Yolanda ha sentido que la cita estaba yendo bien. Han bailado y lo han pasado bien, pero para Jaume no ha sido suficiente para seguir conociéndola fuera de cámaras. Así, en el momento en el que se han sentado ante la cámara para decidir si seguían en una segunda cita o no Jaume lo ha tenido claro. Ha sido un 'no' rotundo. «Me gustaría que la persona con la compartiré mi vida y mis proyectos futuros fuera catalanoparlante». De esta forma, la alergia, la distancia entre ambos y el idioma parecen haber sido determinantes en su decisión.