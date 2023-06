La dura crítica de Frank Cuesta a la 'ley animal' en 'El Hormiguero'

Frank Cuesta ha acudido la noche este miércoles a El Hormiguero para hablar sobre los proyectos en los que está envuelto, como su nuevo programa junto a Cristina Seguí. El comunicador saltó a la fama por su reality Frank de la Jungla y siempre se ha mostrado muy vinculado al mundo animal, motivo por el que Pablo Motos ha querido conocer su opinión sobre la 'ley de bienestar animal' impulsada por el Gobierno. Sin pelos en la lengua, Cuesta ha asegurado que es «una puta mierda».

Aunque considera que tiene «cosas buenas», piensa que las personas que se han encargado de elaborarla no están preparadas: «Te explico, si a mi me encargan hacer una ley animal mañana te digo que no la puedo hacer. Tú te coges a expertos como veterinarios, no te coges a un escultor, a Pipi Calzaslargas y a la 'niña de la curva', no puedes. Tú puedes hacer una ley animal, no una ley 'mascotistas'». Y es que para Frank esta ley solo contempla algunos animales por motivos de «ideología».

«Te pongo un ejemplo, ¿quién hace la ley? Podemos y el PSOE. ¿Quién va a las manifestaciones en contra de la caza y de los toros? Normalmente, gente más de izquierdas. Yo llego y hago una ley para todos los animales, y yo contemplo un montón de cosas, pero no contemplo los toros, la caza y los perros de caza. ¿Y por qué lo hacen? Porque saben que los toros no los puede tocar», ha denunciado en el programa de Atresmedia.

Frank Cuesta sobre la Ley animal y el mundo taurino. Sublime. #FrankEH.

pic.twitter.com/jIcv89mOR4 — Pedro Pineda Celis (@pedropcelis) May 31, 2023

Frank también ha defendido en su intervención a las tiendas de animales, y es que para él son el primer 'zoo' para los niños: «En ellas hemos conocido nuestro primer biólogo, nuestro primer veterinario. Era la conexión con los animales, el primer acercamiento. Las tiendas van a cerrar porque hay una panda de inútiles que lo único que quieren es tener un galgo, un chiguagua en casa y decir que qué bonito es y ponerle un jersey. Estamos dominados por gente que no entiende de animales. Te vas a cualquier pueblo y cualquier tío le da lecciones a estos que han hecho la ley».

«¿Cómo puedes hacer una ley para que la gente tenga miedo de perder a sus animales? Es que están en jaulas dicen... los pájaros llevan décadas naciendo en jaulas. Las tortugas... Es una ley para hacer tres chiringuitos, tú para tener tu perro vas a tener que ir a hacer un curso, es que les da igual», ha dicho visiblemente molesto. Cuesta también ha querido hablar sobre la tauromaquia y, aunque es un espectáculo que no le gusta, lo «respeta». «El día que la gente deje de apoyar los toros, dejarán de existir. ¿Qué es más abuso? Que estén en cola esperando para entrar al matadero o que estén ahí, cada uno puede verlo de una manera», ha valorado.

Por último, el de León ha hecho una dura muy crítica a la sociedad actual: «El problema es que la gente ha vivido tan bien en esta época de la historia de España que nos hemos vuelto tontos, nos quejamos de todos. No se puede decir nada en este país, tienes miedo de explicar. Está una panda de imbéciles metiéndose con todo lo que significa España. El toro se va a acabar el día que la gente no lo vea», ha zanjado.