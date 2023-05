Nathalie Poza y Michel Noher han acudido la noche de este jueves a El Hormiguero. Los dos actores han presentado en el programa de Pablo Motos la nueva temporada de La Unidad: Kabul, una producción basada en los acontecimientos que tuvieron lugar en agosto de 2021 en Afganistán. «Con esta unidad antiterrorista española nos vamos a Afganistán y recreamos lo que todos vimos hace dos veranos, cuando llegaron los talibanes a Kabul y se produjeron esas evacuaciones en los aeropuertos», han explicado.

Los invitados han querido destacar la calidad de este trabajo, y es que tal y como detallan algunos de los actores son «refugiados afganos» y para la grabación incluso «se recreó la evacuación de Kabul con un avión que era exactamente igual que el que conocieron». Eso sí, uno de los momentos más comentados de la entrevista ha sido cuando Poza ha recordado su experiencia al trabajar con Woody Allen. La española participó en la película Rifkin's Festival del conocido director estadounidense y vivió una peculiar anécdota.

Nathalie aseguró que, aunque aprenderse el texto no le preocupa, quería repetir una escena en la que tenía que cerrar una ventana: «Soy un poco torpecilla y me daba miedo quedarme atrapada en la escena, porque había que hacerlo muy bien y con él no se debe repetir demasiado. Entonces yo le pedí que en lugar de repasar la secuencia si podía sencillamente abrir y cerrar la ventana para hacerlo bien». Una peculiar petición que pilló por sorpresa a Allen: «Se quedó muy sorprendido y efectivamente a la primera me pillé el dedo a la segunda ya la pudimos rodar».

Eso sí, la artista está muy contenta con su trabajo en el largometraje: «No hablaba, no se comunicaba mucho con nosotros, pero es verdad que luego cuando encendía de la cámara... Es un maestro». La sorpresa de la noche llegó al final del programa, cuando Motos anunció los invitados de la próxima semana y es que el martes acudirán a El Hormiguero el torero Enrique Ponce y su pareja, Ana Soria. Esta será la primera entrevista en televisión de la joven.