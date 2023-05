Las indirectas de Jesulín de Ubrique a Belén Esteban en 'Mi casa es la tuya'

Jesulín de Ubrique ha regresado a Telecinco: el torero ha sido el último invitado de Mi casa es la tuya, el programa de entrevistas presentado por Bertín Osborne. El andaluz ha tenido muy presentes a sus cuatro hijos y a su mujer, María José Campanario, pero también ha mandado algunas indirectas a Belén Esteban durante la emisión. Aunque no quiso mencionar de forma explícita a la colaboradora de Sálvame, nada más comenzar el programa confesó que no había vuelto a la cadena porque tiene «cuentas pendientes con esta casa».

Además, aseguró que él siempre ha respetado a sus hijos y que a lo largo de los años ha evitado exponerlos públicamente: «Tengo muy claro que voy a defender la privacidad total y absoluta de mis hijos, de los cuatro. No voy a cruzar ninguna línea que puede perjudicarles». También considera que ha actuado de la forma correcta con las personas que quiere: «Me considero buen padre, buen marido, buen amigo y muy enemigo de mis enemigos». De este modo, el torero ha lanzado unos mensajes claramente relacionados con su expareja.

Respecto a su relación con la prensa del corazón, Jesulín ha sido muy crítico: «Yo no puedo estar todos los días desmintiendo lo que se inventan. Lo mejor que hemos hecho mi mujer y yo es aislarnos, hemos puesto una línea roja y el que la salta tiene que verse con los abogados. Yo soy muy claro, miro a la cara y voy de frente. A veces me he metido en berenjenales, pero es que si no reviento». Y es que, además, el matrimonio ha vivido unos años complicados por la enfermedad de la odontóloga, que padece fibromialgia.

La cornada más fuerte de Jesulín de Ubrique con solo 17 años: «Físicamente tardé tres meses en recuperarme, psicológicamente dos años». #MiCasaJesulín pic.twitter.com/TpYDYptShI — Mi casa es la tuya (@micasaeslatuya) May 15, 2023

«Está bien. Lo ha pasado mal porque es un tema bastante delicado, pero mi mujer es una mujer fuerte y, muchas veces, ha sabido convivir con el tema del dolor. En los momentos difíciles, siempre tiene una cara buena y siempre intenta sacar lo mejor de sí. Si lo sabes gestionar, se lleva mejor y mi mujer lo intenta gestionar lo mejor que puede. Hay épocas, como los cambios de tiempo de estación, que afecta más», explicó a Bertín. A pesar de todo, se muestran más unidos que nunca tras el nacimiento de su hijo Hugo.

Jesulín y su mujer María José Campanario saben lo que es convivir con el dolor. Ella padece fibromialgia y él sufre grandes dolores provocados de sus lesiones en la espalda. #MiCasaJesulín 🔵 https://t.co/Zd6hjTNfG5 pic.twitter.com/EqtOiTczjy — Mi casa es la tuya (@micasaeslatuya) May 15, 2023

El regreso de Jesulín a Mediaset ha generado una gran expectación, aunque también algunas críticas. Uno de los requisitos del andaluz para conceder la entrevista era, según Terelu Campos, que Sálvame no pudiese emitir ninguno de los fragmentos de Mi casa es la tuya. «No sé si podrás ver los totales, porque una de las condiciones que ha puesto Jesulín de Ubrique es que no se zapee esta entrevista», dijo este martes la presentadora a Belén. Una actitud que la colaboradora reprochó: «Pero ¿quién se cree que es? ¿Justin Bieber o Beyoncé? Yo todo lo que te tenía que decir te lo he dicho y lo sabes. A lo mejor, te da miedo».