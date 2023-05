La Generalitat Valenciana ha iniciado ya los trabajos con RTVE para poner en marcha los preparativos del Benidorm Fest 2024. Las bases, publicadas este jueves, incluyen novedades como que el certamen del año que viene contará por primera vez con eventos como el Benidorm Summer Fest 2024 y un abanico de actividades paralelas, que «cosecharon gran éxito de afluencia y caja durante la pasada edición y que constituyen una excelente oferta para los eurofans».

Según ha indicado la Generalitat en un comunicado, el 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, se ha mostrado «satisfecho» con los avances de la tercera edición del festival y ha subrayado que «apostar por eventos internacionales como este es defender el potencial de la Comunitat, el crecimiento económico y el progreso social, y la desestacionalización en temporada baja; y eso, en definitiva, es trabajar para la mayoría».

Por su parte, el director general de Turismo de la Generalitat, Herick Campos, ha destacado que el certamen «ya se ha consolidado como referente para todos los eurofans y, por ello, es una apuesta segura y un polo de atracción de inversiones y turistas para la ciudad de Benidorm y para toda la provincia».

Campos ha añadido que el objetivo de la próxima edición «será alcanzar más del 90 por ciento de ocupación hotelera y de apartamentos, así como el lleno en hostelería, en la ciudad y sus alrededores», un «reto» que se intentará conseguir mediante una variada oferta de actividades culturales, de ocio y gastronómicas paralelas al festival. Las actividades estarán destinadas a todos los públicos y a todos los grupos de edad que se acerquen a la ciudad durante los días de celebración del evento.

Las fechas del certamen todavía no se conocen, ya que dependen del acuerdo entre RTVE y la Unión Europea de Radiodifusión. Los detalles de la colaboración de 2024 se concretarán en un protocolo anual que se firmará tras el festival de Eurovisión de este fin de semana.

Benidorm summer fest

RTVE ha publicado este jueves las bases del concurso, entre las que hay algunas novedades como la celebración de un nuevo formato en verano, el Benidorm Summer Fest 2024, una edición veraniega con diversión asegurada. El objetivo es que los candidatos se comprometan a «asistir a todos los eventos y programas que organice RTVE en relación con el Benidorm Fest 2024, incluidas ruedas de prensa, entrevistas, recepciones y fiestas». «La candidatura se compromete a actuar en la edición de Benidorm Summer Fest 2024, Gala de Navidad Benidorm Fest 2024, Galas de Benidorm Fest 2025, así como asistencia a la carroza del Orgullo LGTBI+ 2024 de Madrid, y a la Carroza de la Cabalgata de Reyes 2025, en caso de organizarse, incluso en el caso de no haber resultado ganadora», ha indicado RTVE.

Las candidaturas para la nueva edición del Benidorm Fest 2024 podrán presentarse desde el 16 de mayo hasta el 10 de octubre. El ganador será el candidato de España en la 68ª edición del certamen europeo. Según RTVE, como en las pasadas ediciones, se aceptarán no solo candidaturas «cantante+canción», sino también las canciones que aún no tengan cantante que las interprete. Las canciones deberán ser originales y no haber sido publicadas, interpretadas o distribuidas, en todo o parte, antes del 1 de septiembre de 2023.

Tal y como se especifica en las bases, una vez terminado el plazo de envío de candidaturas, RTVE seleccionará un máximo de 16 participantes y seis suplentes. Para la nueva edición, la cadena pone el foco en los derechos de autor, la autorización de los compositores y la profesionalización del festival y dará prevalencia al voto del jurado.

«Muy buenos» datos

La semana del Benidorm Fest, celebrada a principios de este año, se saldó con «muy buenos» datos en hoteles, apartamentos y restaurantes. De hecho, las asociaciones de los tres sectores implicados han manifestado su «satisfacción» por el tirón que ha supuesto el evento y han aplaudido el hecho de que el certamen se repita el año que viene en la ciudad.

Según Hosbec, la ocupación durante la semana del 30 enero al 5 de febrero de 2023 fue del 65,9%, casi cinco puntos más que la semana anterior y dos puntos más que la siguiente. El fin de semana (del 3 al 5 de febrero) se alcanzó el 80,1%, que en el caso de los hoteles cuatro estrellas superior alcanzó el 94,9%. Los datos son «más similares» al comportamiento económico de una Semana Santa que a un fin de semana normal de enero o febrero, ha indicado.

Los apartamentos turísticos también registraron «buenos» datos. Aptur CV ha afirmado que la media general subió al 70% de ocupación y, en algunos casos, se llegó al 85%. Esto supone entre diez y 20 puntos más que la misma semana del año anterior, en la que no hubo festival. Por su parte, la hostelería de Benidorm facturó el triple de lo habitual en las mismas fechas sin estar el Benidorm Fest, ha resaltado Abreca. Asimismo, según el departamento de Big Data de Visit Benidorm, los datos de impacto de la final del Benidorm Fest fueron «muy positivos». El Benidorm Fest fue 'Trending Topic' en Twitter, en primera posición a nivel nacional y mundial con 218.322 menciones el día de la final, 170.907 entre las 22.00 horas y las 00.00 horas.