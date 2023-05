Blanca Paloma, la representante de España en Eurovisión 2023, no salió muy bien parada, ya que quedó en el puesto número 17. A tenor de este resultado, la canción 'Eaea', de estilo flamenco electrónico, no ha logrado colarse entre las más destacadas al no lograr conquistar a la audiencia. En este sentido, se trata de un resultado mucho peor que el que obtuvo Chanel en 2022, que quedó en tercera posición.

Blanca Paloma justificó este mal resultado y aseguró que en el festival «hay muchas cosas que no tienen que ver» con ella ni con «su canción» y que «quizás el concurso no esté preparado para el espacio íntimo y de trance» que han creado con 'EaEa'. La ilicitana sumó 95 puntos en el jurado profesional y solo cinco en el televoto, lo que le relegó a la decimoséptima posición de la tabla de Eurovisión. «Estoy muy bien, estoy feliz y muy agradecida, porque hemos llegado hasta aquí con una propuesta muy arriesgada, preparados para todo, para ganar y para lo que ha pasado también. No es malo, yo animo a que futuros candidatas no dejen de presentar propuestas arriesgadas. Es un trabajito que se tiene que hacer poco a poco y aquí está la semilla plantada. Hay Blanca Paloma para rato. Esto es un empujón muy grande para mí», explicó la artista ante los medios españoles. La opinión de la audiencia fue una gran losa para las aspiraciones de la delegación española, que soñaba con repetir una gran actuación como la de Chanel el año pasado, cuando se llegó hasta la tercera posición, solo superada por Ucrania y Reino Unido.