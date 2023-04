Las plataformas de streaming superarán en audiencia al cine y a la televisión en cinco años

El sector del vídeo baja demanda (VOD) superará al cine y a la televisión en cinco años, según se desprende del informe 'Video on demand, evolución o revolución' realizado por el profesor Eduardo Irastorza de OBS Business School. El estudio destaca que el sector del vídeo bajo demanda crece desde 2017 a un ritmo del 15,6 % anual y apunta que «ya resulta muy difícil definir sus límites y establecer fronteras bien claras con otras herramientas de comunicación». Por ello, concluye que «esta veloz evolución es un claro síntoma de la transformación integral que ha sufrido la vida en los últimos años».

Hoy por hoy, el nivel de penetración del VOD en los hábitos de consumo «es claramente superior» en los países más desarrollados de occidente, con Estados Unidos a la cabeza, seguido por Canadá, Reino Unido, Alemania y Noruega. Sin embargo, la tendencia es el desplazamiento hacia oriente, donde los dos países más poblados de la tierra, China e India, con más de 1.500 millones de habitantes cada uno, «todavía tienen mucho margen de crecimiento». «La televisión se ha convertido en ese aparato en el que, entre otras cosas, vemos la televisión», afirma el profesor Irastorza. Las diferentes formas de pago existentes y la publicidad son las que hacen rentable este sector, pero el informe vaticina que «una realidad en constante transformación obligará a reinventar estas fórmulas y desarrollar otras nuevas, como el patrocinio o el product placement». La suscripción (SVOD) representa más del 85 % de los casi 111.000 millones de dólares de facturación estimada para 2023 de este sector. Tras él, se encuentra el PVOD o Push Video On Demand (el visionado en diferido de contenidos grabados) con cerca de 13.000 millones. El estudio prevé que, en un futuro inmediato, al igual que ocurre en el caso de YouTube, «será común tener que pagar un plus por no verse sometidos al bombardeo inesperado y frecuente de la publicidad».

Netflix, el gran protagonista del VOD

Asimismo, revela que el gran protagonista del VOD es Netflix, seguido por Amazon Prime Video, Disney y Apple, todos ellos ubicados en Estados Unidos. Aunque se podría pensar que se trata de un oligopolio controlado por Netflix y Amazon Prime Video, el informe matiza qie cada país suele contar con una «honrosa excepción», como Hulu en Estados Unidos, Now TV en Reino Unido, Tinvision en Italia o Movistar en España. Otros actores como Disney o HBO «pelean por incrementar su presencia con una estrategia global». La proporción de usuarios de plataformas VOD que están suscritos es del 62% entre aquellos que le dedican más de 6 horas semanales, un negocio de millones de horas y billones de dólares. Los dramas son el contenido más solicitado, seguidos de las películas de acción, las comedias y las series de crímenes y suspense; los documentales, por su parte, siguen teniendo una gran aceptación. Por otro lado, el estudio explica que cada una de las plataformas existentes «se ha hecho fuerte» en una modalidad de contenidos. Así, Amazon Prime vídeo tiene lo que los financieros calificarían como una oferta «muy bien balanceada», en la que se da una importancia creciente a los documentales; Netflix domina la producción de contenidos propios, especialmente las series (2.185 que le han permitido alcanzar un «sólido liderazgo» en términos económicos); Hulu es quien ofrece a los norteamericanos el más alto volumen de comedias y documentales; y Disney, que está apostando con fuerza por la suscripción para ver cine y series de animación, posee los «imbatibles» personajes y aventuras de Pixar, Marvel y Star Wars.

Sobre las perspectivas de futuro del sector, recalca que «son obligatoriamente optimistas», ya únicamente el sector de los videojuegos «demuestra tanta pujanza como las plataformas de contenidos y un futuro tan prometedor como el VOD». Según las previsiones, el usuario gastará más dinero en VOD y la modalidad preferida seguirá siendo la suscripción (se esperan 1.667 millones de suscripciones de las cuales casi 1.000 serán de nuevas). En cinco años el VOD superará en consumo a la televisión convencional en todo el mundo y concentrará la mayor parte de los presupuestos destinados a la producción audiovisual, por encima también del cine.