Guaynaa, marido de Lele Pons, se sincera en 'El Hormiguero': «Estuve en rehabilitación»

Lele Pons y Guaynaa acudieron la noche de este jueves a El Hormiguero, una visita en la que el puertorriqueño sorprendió al hablar por primera vez sobre su adicción al alcohol y las drogas. «Estuve internado y me rehabilité. Me di cuenta de que la iba a perder si seguía en ese mundo...», reconoció ante la sorpresa de Pablo Motos. El cantante explicó que para él lo más complicado del proceso ha sido dejar la bebida: «La rehabilitación del alcohol es mucho más difícil por tu cuerpo. Necesitas un cerebro alerta por no volver a recaer».

Además, animó a las familias que se encuentran en esta situación a que luchen: «Quiero enviarle un mensaje a los padres para que no dejen de luchar, que sigan luchando, que vale la pena». Por su parte Lele Pons habló sobre cómo es para ella vivir con trastorno obsesivo compulsivo: «El TOC es algo que puedes manejar, aunque no se vaya a ir. Si vas a terapia lo puedes hacer. A mi me ayudó la medicación». Eso sí, admitió que por culpa de este trastorno no ha podido ir de gira: «No puedo controlar hacer cosas de tres en tres. Me puede afectar al ojo, a la mano, al pie, a la voz... Por eso nunca hago conciertos, porque me pongo muy nervios».

.@Guaynaa_ nos cuenta el camino que ha recorrido para vencer sus adicciones #LeleGuaynaaEH pic.twitter.com/syzexBM4Qc — El Hormiguero (@El_Hormiguero) March 30, 2023

El matrimonio también recordó en el programa de Antena 3 cómo comenzó su relación: «Yo fui el primero que me acerqué y le dije que sentía que me estaba enamorando, pero ella me contesto: Muchas gracias». Y es que, tal y como indicó la artista «no quería nada en ese momento». Pero al final surgió el amor y a principios de este mes Lele Pons y Guaynaa se dieron el sí quiero en Miami. La unión contó con una la larga lista de invitados compuestas por cantantes, influencers, modelos... Natalia Jiménez, Anitta, Becky G, Natti Natasha, Manuel Turizo, Chayanne y hasta Paris Hilton fueron algunas de las estrellas que asistieron al enlace. Tampoco se lo quisieron perder Aitana y Sebastián Yatra, aumentando así los rumores sobre su noviazgo.