Hace unos meses el actor Juan José Ballesta decidió por voluntad propia desaparecer de la esfera pública durante un tiempo (132 días concretamente) y preocupó a sus seguidores, que notaron enseguida esa ausencia. Tras este periodo el actor que dio vida a 'El Bola' reapareció en el programa Pasapalabra y explicó que había estado entrenando y haciendo dieta para encontrarse mejor y que ahora, «estaba a tope».

Aunque esta aparición pública, que se produjo el 27 de febrero, ya calmó las aguas, Ballesta no había vuelto a publicar nada de su vida privada hasta este jueves. En unas historias de Instagram, el actor ha publicado un vídeo junto a su hijo de 15 años con una frase muy sencilla pero contundente: «Te amo Juanjito». En el vídeo se pueden ver fotos de los dos sonriendo y abrazándose.

Esta, pero, no ha sido la única historia que ha subido. En otra publicación se le puede ver renovado y habla muy ilusionado de los nuevos proyectos que vienen en camino. «Ya estamos preparados para ir a grabar el nuevo programa 'El comodín'». Estas historias muestran que el actor ha vuelto ya a la esfera pública y que continuará con sus proyectos profesionales en la televisión.

Cabe recordar que cuando el actor reapareció, concedió unas palabras a la emisora escolar Vives la radio de Parla, en la que contó lo duro que ha sido para él la fama. «Me vino grande, no podía salir a la calle. Iba a los centros comerciales y la gente se asomaba a los pasillos a verme, la gente me perseguía, me echaba fotos sin preguntar. Era como que quería ser una persona normal y no podía serlo», aseguró.