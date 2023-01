Como cada lunes, El Hormiguero trae a su primer invitado de la semana. En esta ocasión fue un político de lo más controvertido: Miguel Ángel Revilla. El presidente de Cantabria ha celebrado su 80 cumpleaños junto a Pablo Motos y su equipo por todo lo alto. El programa de Antena 3 ha tenido el detalle de regalarte una tarta y cantarle el famoso Cumpleaños Feliz. El político ha acudido a El Hormiguero para promocionar su libro Toda una vida, en la que hace un repaso de la actualidad social y política. También ha habido tiempo para contar anécdotas, una de ellas teniendo de protagonista al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su posible 'sinpa'.

El cántabro ha recordado una comida con el jefe del Ejecutivo en un conocido restaurante de Madrid que no acabó como él esperaba. Según cuenta Revilla, la comida iba a ser en casa de Sánchez, pero para no molestar decidió acudir a un restaurante de la zona. Todo iba bien, los dos disfrutaron del menú -comieron chuletón y bebieron una botella de Ribera de Duero- hasta que fue el momento de abandonar el local: «A las 16:30 me dice 'salgo yo primero', a lo que yo pensé, muy buena idea así nadie puede fotografiarnos».

«Hago tiempo, me tomo el café, un chupito, y decidí ya salir. En el momento en el que ya estaba en la puerta, alguien me llama. Vienen agitando una cosa blanca y no, no era una servilleta... ¡era la factura! Se fue sin pagar: 98,50 euros», ha explicado el político. Sin embargo, quiso aclarar este momento: «hay dos opciones: o se olvidó, o esta gente está en un nivel que es un honor que vengas a comer y pagues tú», dijo entre risas del público, a lo que apuntilló: «por ejemplo, el Emérito no pagaba en ningún lado».