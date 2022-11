Andreu revela las solteras con las que haría un trío y Cristian cae en la tentación

Andreu y Paola por fin se han reencontrado en La isla de las tentaciones. Gracias a sus compañeros el cantautor ha podido volver a ver a su chica aunque haya sido a través de una mampara. Los mallorquines solo se han podido estar juntos tres minutos, sin poder tocarse ni hablar, y han tenido que comunicarse con gestos y con la mirada. Un emotivo momento que incluso ha emocionado a Sandra Barneda, que no podía contener las lágrimas. Eso sí, al volver a la Villa el mallorquín cambió de actitud y se dejó llevar con el resto de chicos y las solteras.

Más extrovertido de lo habitual, Andreu confesó que las participantes con las que haría un trío son Elena, María de los Ángeles y Jessica. Eso sí, tiene claro que la mujer de su vida es Paola. «Es un miedo que no debería existir pero sí que lo tengo porque esa mujer para mí vale muchísimo y si la pierdo, pierdo todo», reflexionó. El concursante que sí ha caído en la tentación ha sido Cristian: tras días de acercamiento con María de los Ángeles ambos se dejaron llevar en el baño. Aunque la soltera negó que pasara nada entre ellos cuando le preguntaron, Cristian sí que le dio más detalles a Mario: «Hubo acercamiento. La situación era hardcore».

Andreu llora desconsolado en su encuentro con Paola 🥺💔 🚨 #LaIslaDeLasTentaciones8

🔵 https://t.co/aRYuaXgJKU pic.twitter.com/gLsnFVyPZN — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) November 10, 2022

Otro de los protagonistas de la noche fue Javi, que tras ver unas imágenes de Claudia con Álvaro decidió irrumpir en la villa de las chicas. El equipo se vio obligado a detener al joven, que poco después se vio obligado a dar explicaciones al programa: «Cuando me ha parecido ver lo del beso, que ahora que lo he pensado bien, igual tampoco era un beso, he echado a correr, he visto la casa y he entrado. Solo me he encontrado a los solteros. Yo creo que ella va a ver que he ido a donde estaba ella. Pensaba en las palabras en las que ha dicho de que si sigo así me pierde».

ÚLTIMA HORA 🚨 Cristian cae en la tentación con María de los Ángeles LA QUE SE VA A LIAR EN LA PRÓXIMA HOGUERA DE LAS CHICAS 🚨 #LaIslaDeLasTentaciones8

🔵 https://t.co/aRYuaXgJKU pic.twitter.com/O35WUwlIH3 — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) November 10, 2022

Por su parte, Claudia se derrumbó al ver la actitud de su novio: «Antes no era así, esto viene de hace dos meses o así. Yo no he cambiado en absolutamente nada. ¿Qué he hecho tan malo para que se vuelva así? No entiendo qué ha podido ver para reaccionara así. Necesito a alguien que tenga seguridad, no estar tirando siempre», dijo cabizbaja a sus compañeros. Samu también pasó una mala noche, ya que pudo confirmar que el sonido de los besos que escuchó era de Tania con Hugo. «No me esperaba esto de ella, pero me siento culpable de todo esto. Por las cosas malas que hemos vivido. Me duele que la persona que amo no haya pensado un poco en mí», lamentó el canario.