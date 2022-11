Este miércoles ha ido a visitar el 'El Hormiguero' la cantante y bailarina Miriam Doblas Muñoz, más conocida como Lola Índigo. A pesar de que el objetivo principal de su paso por el programa era presentar su nueva gira, su nuevo tema Discoteka y anunciar que el año que viene lanzará su nuevo disco El dragón, el presentador Pablo Motos ha querido tratar el tema sentimental.

Más concretamente, le ha preguntado cómo liga cuando le gusta una persona. «Cuando conozco a alguien le hago un test tipo Súper Pop. Ahora ya no uso Tinder, pero me gustaba mucho», ha desvelado la invitada. Ante este ataque de sinceridad, Pablo Motos no se ha resistido a indagar en el tema. «He conocido a mucha gente interesante, ya no lo uso, pero me gustaba mucho», ha asegurado ante las preguntas del conductor del programa.

En primavera del año que viene, @lolaindigomusic sacará su nuevo disco «El Dragón». Además, el 23 de noviembre estará disponible la venta de entradas para las primeras fechas de la gira #LolaÍndigoEH pic.twitter.com/h7kUnonuMK — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 2, 2022

La artista no lo ha dejado aquí y ha denunciado que desde que Miriam Doblas Muñoz dejó paso a Lola Índigo no puede ligar a través de dicha aplicación de citas. «Me han baneado porque dicen que no soy yo, que las normas de la comunidad dicen que no... Bueno, da igual. Esto no debería estar contándolo», ha admitido.