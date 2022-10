Después de la polémica, Samantha Vallejo-Nágera ha pedido perdón por publicar un vídeo junto a su hijo Roscón, que tiene síndrome de Down, en el que se podía ver al niño llorando mientras ella le reñía. Según explicó la jueza su hijo había visto la televisión a escondidas, algo que tiene prohibido. Por eso le reñía mientras grababa y esa bronca provocó las lágrimas del pequeño.

Las críticas en las redes no se hicieron esperar y la juez de MasterChef optó por borrar el contenido de su perfil y ha decidido pedir perdón a través de su Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 𝐒𝐚𝗺𝐚𝐧𝐭𝐡𝐚 𝐕𝐚𝐥𝐥𝐞𝐣𝗼-𝐍𝐚𝐠𝐞𝐫𝐚 (@samyspain)

«Creo que Roscón es un niño muy feliz y que nos hace muy felices a todos en su día a día, con sus canciones, sus deberes, sus sonrisas, su carita... y ayuda mucho a las mamás que tienen niños con síndrome de Down a dar visibilidad a esta condición y aprender del día a día de los niños, por eso lo saco en mis redes sociales. Siento muchísimo que el vídeo de hoy no fuese apropiado y, de verdad, pido mil disculpas por haberlo sacado y a la gente a la que le ha dolido. No era, para nada, mi intención. Lo siento muchísimo, muchas gracias y buenas noches».