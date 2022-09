Un periodista deportivo acusa a ‘El Chiringuito’ de amenazar a Vinicius Jr.

El embrollo entre Vinícius Jr. y 'El Chiringuito' parece estar lejos de llegar a su fin. Todo comenzó el pasado viernes, cuando el presidente de la Asociación española de agentes de jugadores, Pedro Bravo, tertuliano del programa deportivo, dijo que el jugador brasileño del Real Madrid debía «dejar de hacer el mono», en referencia a cómo celebra sus goles y su actitud sobre el terreno de juego. Las palabras de Bravo dieron la vuelta al mundo, levantando especial revuelo en Brasil, y fueron acusadas de racistas. El carioca lanzó un comunicado en redes sociales denunciando la declaración, Bravo se disculpó y aseveró que su comentario se había malinterpretado, y Josep Pedrerol, director del espacio, hizo lo propio en un mensaje en portugués: «En España esta expresión coloquial significa 'no hagas el tonto'».

Cuando parecía que con los bailes de Vini en el Wanda Metropolitano, donde un sector de la afición colchonera entonó cánticos racistas contra el brasileño, se había cerrado este esperpéntico episodio, el caso se ha reabierto este martes. El periodista y youtuber Iñaki Angulo ha publicado un video en el que asegura que Pedrerol presionó al jugador del Real Madrid para que no publicase el mencionado comunicado en sus redes sociales. «El Chiringuito amenaza a Vínicius Jr. Esta es una frase textual: "Si sacas ese video vamos a destrozarte en El Chiringuito". Eso es una frase textual de un periodista del espacio, del que no voy a revelar el nombre por un motivo, porque creo que solo ha sido el músculo, el brazo ejecutor. Todo lo que sucede en El Chiringuito pasa por un jefe, que es Josep Pedrerol. Esto puede ser el epitafio de El Chiringuito si se maneja bien», declaró Angulo en YouTube, donde su video se acerca al medio millón de reproducciones.

Josep Pedrerol no tardó en manifestarse y, ese mismo día, anunció que va a ir a los tribunales para defender a su programa de las acusaciones de Angulo: «Estamos preparando una querella criminal contra el que ha dicho que tenemos actitudes mafiosas. Espero que esté esta tarde preparada, ¿vale? Porque no perdonaremos estas cosas, queremos llegar hasta el final. No me meto en estas cosas ni contesto, pero hay cosas que no se pueden permitir. Es todo mentira», afirmó el presentador. En lugar de dejar enfriar la situación, Angulo publicó varios tuits de inmediato: «Va bien si la 'querella criminal' es por decir 'prácticas mafiosas' y no por 'acusarnos de una falsa extorsión'. Veo tu farol, @jpedrerol. Las cosas como son. Le añades 'criminal' a querella y ya suena de otra manera. Es un genio», publicó el youtuber, que más tarde entró en un directo para continuar con el tema. «Pedrerol, tú tienes a Florentino, tú tienes a García Ferreras, tú tienes todos los 'tal' que te están aplaudiendo las gracias. Pero cuidadito, que yo tengo a la gente, tengo la verdad y tengo las pruebas. Vamos a la guerra que te de la gana, te queda poco pescado por vender», concluyó.