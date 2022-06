Críticas a Pablo Motos por su entrevista a Ana Peleteiro en 'El Hormiguero'

El pasado domingo, día 5 de junio, Ana Peleteiro confirmó a través de un vídeo en su cuenta de Instagram que está embarazada de tres meses. «Vamos a ser papás, de un bebé precioso, que nacerá rodeado de muchísima gente que lo va a amar y a cuidar», anunciaba en sus redes sociales. Tan solo tres días después, este miércoles, la atleta acudió a El Hormiguero donde Pablo Motos le hizo una entrevista que ha sido muy criticada por los usuarios de Twitter.

El programa se centró en hablar sobre cómo había cambiado la vida de Ana desde que espera un hijo, algo que ha enfadado a los tuiteros ya que consideran que Peleteiro tiene una amplía carrera profesional y es que es la subcampeona de Europa de triple salto, bronce en Tokio y ha sido nombrada la mejor atleta española del año. «Ana Peleteiro es mucho más que una mujer embarazada» o «Pablo Motos dedica más de la mitad de la entrevista a su embarazo, lo bueno que es su novio...», son una muestra de los comentarios que se han podido leer en la conocida red social.

Entrevista a Ana Peleteiro, atleta de medalla olímpica (embarazada). Pablo Motos dedica más de la mitad de la entrevista a su embarazo, lo bueno que es su novio, qué va a hacer con su vida profesional cuando lo tnga…en vez de centrarse en su carrera. Dais vergüenza #PeleteiroEH — claire’s (@claramarqquesa) June 8, 2022

#PeleteiroEH Es la típica embarazada que se cree que antes nunca nadie jamás ha estado embarazada y es la que más sabe.

Y no tiene ni idea.

A las 3-4 semanas sí se puede ver el embrión en una eco.

Y no todas las embarazadas tienen nauseas — FeSeR (@FerR1979) June 8, 2022

Ana Peleteiro es mucho más que una mujer embarazada. #PeleteiroEH — Life&mojitos (@Lady_Mojitos) June 8, 2022

Se habéis enterado que está embarazada Ana Peleteiro? Madre mía que plasta #peleteiroEH — dc (@moxaco) June 8, 2022

El «nivel» de #ElHormiguero no para de bajar… un programa en primetime para hablar de los pormenores del embarazo de una mujer. #peleteiroEH #haztefan — Mr. Activo (@MisterActivo) June 8, 2022

Si los tíos se pudieran embarazar habrían horas y horas de programación sobre el tema, no hay más que ver el tiempo que dedican al fichaje de Los jugadores de fútbol, fue o no penalti tal jugada porque molesta tanto que El hormiguero entrevista a Ana Peleteiro? #PeleteiroEH — lola flor asencio (@lolaf_63) June 8, 2022

Eso sí, también ha habido algún mensaje de apoyo al formato de Antena 3, ya que consideran que el embarazo también es un tema que se debe tratar en prime time. Por su parte, Peleteiro se mostró muy cómoda con Motos e indicó que está contenta e ilusionada con esta nueva etapa de su vida. Respecto al futuro, tiene previsto poder reincorporarse pronto a su trabajo: «Ahora tengo una entrenadora especializada en embarazos. Quiero volver lo antes posible a mi carrera deportiva», explicó.

La deportista incluso tiene claro cuál va a ser el sexo de su bebé: «Lo sé, es un niño. Me baso en mi intuición. El martes me lo dicen, ¡ya veréis!», aseguró. Además, ya tiene claro cómo piensa ser como madre: «Voy a ser una madre de las de toda la vida, de las de pueblo, como la que ha sido mi madre conmigo. Muy normal. Yo soy primeriza pero Benjamin no y cuando se me vaya un poco la pinza me dirá 'relájate, por ahí no vayas'».