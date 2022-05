La aplaudida reflexión de José Andrés en 'El Hormiguero'

José Andrés fue el invitado la noche de este martes de El Hormiguero. El conocido chef acudió por primera vez al programa de Pablo Motos para explicar su intensa labor humanitaria y presentar el documental Alimentando al mundo que ha grabado para Disney + y que se estrena el 27 de mayo. El cocinero mostró su faceta más personal y desveló el lado más complicado de su trabajo: «Se me caen lágrimas. A veces lágrimas de impotencia de ver lo que la gente está sufriendo».

En el año 2010 el chef fundó World Central Kitchen, una organización sin ánimo de lucro dedicada al abastecimiento de comidas en todo el mundo después de desastres naturales o, como en el caso de Ucrania, por conflictos bélicos. José Andrés aprovechó su intervención en el programa de Antena 3 para hacer una importante reflexión, que ha sido muy aplaudida en redes sociales: «Hay momentos en los que, lo que más miedo me da, es la indiferencia del mundo». El asturiano también explicó cómo ha sido la experiencia de trabajar en Ucrania: «Lo que he visto allí es algo que no he visto en muchas partes del mundo. Yo hoy día me siento un ucraniano más por lo que vi allí».

«Cuando estás al lado de personas. mujeres, niños… Hay menores que están ayudando a repartir porque no pueden irse, por ser demasiado pobres para irse», indicó. Eso sí, quiso remarcar el trabajo de todo su equipo: «Ahora mismo, solamente en Ucrania, hay más de 10.000 personas colaborando con la iniciativa de World Central Kitchen, con más de 500 restaurantes preparando más de 400.000 comidas al día. Al final no es una persona la que lo hace, es un grupo de gente que sabe que juntándose puede conseguir lo imposible».

💬 @chefjoseandres: «Tiene que ser la misión de cada uno de nosotros, ayudar al prójimo» #JoséAndrésEH pic.twitter.com/8ELF6k2UA9 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) May 24, 2022

Precisamente en este país cuatro de sus compañeros resultaron heridos hace un mes como consecuencia de un ataque contra un restaurante en la ciudad ucraniana de Járkov. A pesar de todo, el cocinero aseguró que su labor en Ucrania iba a continuar. Respecto a su documental, que verá la luz el viernes, José Andrés ha destacado que está dirigido por Ron Howard, conocido por su trabajo en Una mente maravillosa y El código da Vinci: «Cuando me dijo que quería hacer este documental pensaba que se estaba cachondeando de mí. Yo he crecido viendo películas de este señor desde muy chico, como todos nosotros».