Belén Esteban ha reaparecido este martes en Sálvame tras la dura caída que sufrió en el programa y que le provocó una rotura de tibia y peroné. La colaboradora ya ha pasado por el quirófano y ahora se encuentra en su casa recuperándose: «Me emociono con todo, estoy supersensible con todo», indicó. Aunque en un primer momento dejó de contestar a las llamadas de sus compañeros, ahora ha sido ella misma la que ha querido ponerse en contacto con el programa en pleno directo.

«Me emociono porque lo primero que quiero es dar las gracias a todos mis compañeros, a los que salen en la tele y a los que están detrás. Quiero mandar un beso a toda la gente porque no os imagináis el cariño y los mensajes que he recibido», aseguró. Eso sí, no pudo contener las lágrimas, ya que está viviendo días muy complicados: «Me emociono porque he pasado días malos, tengo que empezar a animarme un poco. No me he hecho una fractura, me he hecho un fracturón. Me he jorobado el pie, me han puesto 20 tornillos y dos placas. Soy diabética, no ha sido fácil».

Además, quiso poner en valor el apoyo de su marido, Miguel: «Teniendo a mi marido a mi lado, a mi familia, amigos, pero sobre todo a Miguel porque no se ha separado de mí día y noche. Se me ha parado la vida tres meses, tenía muchas cosas, soy una tía muy activa y verme así es muy duro». La de Paracuellos también ha tenido muy presente a la prensa: «Entiendo el trabajo de la prensa, estoy muy agradecida. Entiendo que soy una persona que despierto interés, pero salir y que me metan un micro o que haya fotógrafos todas las semanas lo veo un poco... Tienen las imágenes y tienen todo. Me gustaría tener un poco de tranquilidad».

❗Belén Esteban habla en directo con @salvameoficial: "No me he hecho una fractura, me he hecho un fracturón. Me he jorobado el pie, me han puesto 20 tornillos y dos placas" https://t.co/srUgpXZmmO — Telecinco (@telecincoes) May 17, 2022

Este mismo martes Belén también ha reaparecido en sus redes sociales, donde ha compartido unas imágenes de su recuperación y ha explicado cómo ha sido la operación: «Tuvo una duración de dos horas y 45 minutos. Me realizaron dos curas en quirófano porque me tenían que sedar. Hoy he vuelto a ir al médico para que me hicieran otra cura y afortunadamente todo va muy bien. De ahora en adelante cualquier noticia referente a mi salud, la daré a través de mis redes sociales. Muchas gracias a todos por comprenderme y apoyarme en estos duros momentos».