Tenso enfrentamiento entre Carmen Lomana y Lydia Lozano: «Me has puesto verde»

Carmen Lomana y Lydia Lozano protagonizaron la tarde de este lunes un tenso enfrentamiento en directo. La socialité entró en Sálvame desde el portal de su casa con motivo de la Fashion Week que prepara el programa de Telecinco, una conexión que acabó con una fuerte discusión entre ambas por la enemistad que arrastran desde hace años. «No tengo ningún interés de hablar con ella, de la misma forma que ella no debería tener ninguno, yo nunca he tenido una relación muy estrecha con Lydia», señaló visiblemente molesta.

Ante estas palabras, la colaboradora criticó duramente a la empresaria ya que, tal y como asegura, la critica a sus espaldas: «Llamaste a amigos míos para ponerme verde, le comiste la oreja durante una hora a Miguel Frigenti. Llamaste a otras dos personas que no voy a nombrar que sabes que son íntimos amigos míos». Lomana se defendió de estas acusaciones e indicó que era mentira lo que estaba contando: «Estoy harta de tantas mentiras. Yo estuve con mi representante, que es el mismo de Frigenti y de Lydia, pero yo no hablé para nada de ella».

Tal fue el disgusto de Carmen que incluso amenazó con no ir al plató: «¿Por qué no puedo ir tranquila? Casi nunca me desquicio y estoy desquiciada y tengo hasta ganas de llorar». Eso sí, al final cedió y Lozano dijo que se iba a mantener al margen: «Nunca diría que se fuera nadie de un plató, aunque fuese mi mayor enemigo, en tal caso no iría yo. Puede venir aquí con todos sus bolsos y yo calladita, no te preocupes que tengo la misma educación que tú».

A principios de este mes Carmen sorprendió al confesar en el programa Encuentros inesperados de Mamen Mendizábal que había enviado nudes: «He enviado fotos desnuda cuando no era conocida. Sin sujetador y con un pareo que me tapaba justo el pubis. Pero claro, era una persona con la que tenía una relación y yo no era conocida. Es decir, a nadie le podía importar esa foto mía». Eso sí, aclaró que ahora no lo haría: «Mandas una foto desnudo y te estás jugando la vida».