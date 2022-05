Romántica despedida este lunes en Masterchef 10. Eva se convirtió en la quinta expulsada y, además de decir adiós al programa de cocina, tuvo que separarse de su compañero Jokin. Los dos participantes se conocieron en el concurso de La 1 y a lo largo de las semanas ha surgido el amor entre ellos. Aunque sus caminos se separan por el momento, la pareja tiene claro que quiere seguir adelante con su relación: «Te voy a esperar», indicó Eva. Eso sí, el aspirante al chef no pierde la esperanza de que su chica vuelva al reality: «Tú a la repesca, ¿vale?».

Además de la tristeza por despedirse de su pareja, la valenciana siente que no ha podido demostrar su capacidad en los fogones: «Me da pena y rabia que no se haya visto que se vea reflejado todo lo que llevo trabajado, pero no me desanimo, me gusta mucho la cocina, y aunque no lo podáis ver haré un plato de matricula». Precisamente en el programa de este lunes Eva y Jokin se dieron su primer beso ante las cámaras durante la prueba de exteriores en Valencia. El propio Jordi Cruz, al ver las romántica escena, les quiso dar la enhorabuena: «¡Cuánta alegría, cuánto beso, veo unas caras esplendorosas!», aseguró entre bromas.

Otro de los protagonistas de la noche fue Adrián, que se sinceró con sus compañeros sobre su complicado pasado: «Me arrepiento de cuando me pegaba con la gente, de tener a mi madre en vilo toda la noche. La moraleja es que pienses antes de actuar siempre. Si te vienen a pegar vete, no hagas el bobo… Para muestra un botón, te arruinan la vida», reflexionó. Eso sí, ahora vive una etapa completamente distinta: «Me avergüenza, he pasado por cosas muy duras. Pero ahora estoy viviendo un sueño así que de lo otro me olvido». En este último programa también hubo otros momentazos somo la visita Anabel Alonso y Bibiana Fernández, que participaron en la cuarta edición de Masterchef Celebrity. Además, también acudió al plató Miri Pérez Cabrero, exconcursante de la edición de anónimos.