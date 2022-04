Giraldo, segundo expulsado de 'MasterChef' tras su discusión con Jordi Cruz

Giraldo se convirtió la noche de este lunes en el segundo expulsado de MasterChef 10. El aspirante vivió una noche complicada ya que no fue capaz de replicar el postre de la mallorquina Vicky Pulgarín, un error que le llevó a despedirse del programa. El modelo, además, protagonizó un tenso enfrentamiento con Jordi Cruz y fue muy criticado por algunos de sus compañeros por su actitud en la prueba por equipos. Durante la valoración de la prueba final, el concursante tuvo un gesto que molestó mucho al miembro del jurado, que le recriminó su comportamiento.

«Reírte, según el momento en el que lo hagas, será risa o será cachondeo. Para mí en una valoración de una prueba cuando te estás riendo me suena a cachondeo. No te lo estás tomando en serio, este plato es digno de expulsión y tu actitud es de 'me da igual'», le reprochó Jordi. Unas palabras que el modelo quiso responder: «No me da igual, lo que pasa es que tú me estás hablando a mi como si yo me lo tomara mal o me estuviese riendo de ustedes y no es así». Sus compañeros en el formato se sumaron a las críticas de Jordi y aseguraron que al cubano «le falta mucha humildad», «autocrítica» y que «no escucha».

«Yo creo que hay que creer en uno mismo y a la vez ser humilde», zanjó Jordi en plató. Eso sí, Giraldo manifestó su descontento en declaraciones ante el público: «No me gusta que se burlen de mí, porque una cosa es que te hagan un crítica constructiva y otra que hagan una burla sobre si eres lento. Si pasa algo que pienso que no está bien lo voy a decir». A pesar de los momentos de tensión, en el momento de despedirse del programa Giraldo se mostró muy orgulloso de su trabajo: «Me quedo con lo vivido: estar en MasterChef 10. Me siento un privilegiado».

Este último programa también contó con la presencia de Miki Nadal y Juanma Castaño. Los ganadores de la última edición de MasterChef Celebrity se mostraron muy sorprendidos con el nivel de este año, algo que Jordi también quiso remarcar: «Esta edición hay cocina y son resolutivos. A veces hacemos el casting y a las pocas semanas se nos cae en picado...». El humorista y el periodista deportivo aprovecharon su aparición en la cadena pública para promocionar su nuevo proyecto en Movistar+: «Tenemos un programa de televisión en el que la gente viene a comer», indicaron en referencia a Cinco Tenedores.