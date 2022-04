Antonio Resines volvió a sentarse en el sofá de David Broncano. El actor fue el invitado de este jueves en el programa de La Resistencia tras superar el coronavirus, una enfermedad que le mantuvo ingresado en la UCI de diciembre de 2021 a enero de 2022. Por este motivo, lo primera que hizo Resines nada más entrar en plató fue hacer una alegato hacía la sanidad pública.

«Las he pasado putas en el hospital y quiero hacer un pequeño canto hacia ellos, que sigan contratando gente porque, como es la que pagamos todos, hacen falta más medios», aseguró. Y añadió: «Si os pasa algo grave, id a la pública, son buenísimos, pero les falta personal, medios... están asfixiados. Los famosos contratos covid que les hicieron se están acabando. Es cuestión de dinero».

Broncano no pudo resistirse y le hizo las dos preguntas clásicas del programa de Movistar Plus+: cuánto dinero tiene en el banco y las últimas relaciones sexuales. «No tengo nada de dinero en el banco, la recuperación del coronavirus me ha llevado muchos gastos», respondió directo sobre la primera cuestión.

«𝗦𝗼𝘆 𝗽𝗼𝗯𝗿𝗲 𝘆 𝘂𝗻𝗮 𝗯𝗲𝘀𝘁𝗶𝗮 𝘀𝗲𝘅𝘂𝗮𝗹»



Antonio Resines vuelve a responder Las preguntas clásicas™ pic.twitter.com/tfXSJRnK0G — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) April 7, 2022

«Como no tenía nada antes, porque ya conté en este programa, que me había arruinado. Fui el primero al que le preguntaste eso, dije una cantidad (11 millones de euros) y como la gente es medio lela, se lo creyó». «¿Si tuviera ese dinero iba a venir a un programa como La Resistencia? ¡Ni de coña! Ni aquí ni a ninguno. Pero vamos, que ya te he contestado lo del dinero, que no tengo un puto duro», admitió.

Entonces el presentador le preguntó por las relaciones sexuales: «Después del trance que he pasado son brutales. Los corticoides provocan erecciones bestiales, como un caballo», afirmó entre las risas del público. Y añadió el actor: «Ha quedado claro: Soy pobre y una bestia sexual».