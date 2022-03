Joaquín Prat abandona 'El programa de Ana Rosa' y 'Cuatro al día'

Joaquín Prat prepara un nuevo proyecto profesional que le ha obligado a abandonar unos días su trabajo como presentador de El programa de Ana Rosa y Cuatro al día. El periodista ha hecho las maletas para acompañar a Jesús Calleja en su nuevo viaje a Las Azores. El propio comunicador anunció este lunes en sus redes sociales que es uno de los invitados de la nueva temporada de Planeta Calleja: «Cuántos años esperando este momento y por fin ha llegado ¡Vamos!», ha escrito en sus historias de Instagram.

Y es que muchas personas se sorprendieron este lunes al no ver a Joaquín al frente de los dos programas de Mediaset. El propio Calleja desveló la duda con una divertida publicación: «Vaya movidón, está todo el mundo buscando a Joaquín Prat que no se ha presentado esta mañana en el Programa de Ana Rosa y está todo el mundo buscándolo. Me lo acaban de decir en la cadena y estamos tratando de localizarle. Yo con suerte pues le he pillado», comenzaba el texto.

«Mirad donde anda. Igual nos echan de la cadena, igual no podemos hacer esto, tú tendrías que estar presentado un programa y yo no puedo secuestrarte», confirmó Jesús en un vídeo en el que aparecen ambos en el aeropuerto. De este modo Prat disfrutará de la aventura junto a Calleja durante una semana, tiempo en el que Patricia Pardo se pondrá al frente del club social del magacín de Telecinco. Por su parte Mónica Sanz estará estos días al mando de Cuatro al día. «Ya verás Mónica Sanz cuando sepa que tiene que hacer lo de la huelga de transportes y la guerra de Ucrania ella solita», ha bromeado el presentador.