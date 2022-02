Ana Obregón se rompe con Bertín Osborne: «Aless se fue y yo me fui con él»

Ana Obregón concedió este lunes a Bertín Osborne su entrevista más dura. Aunque la artista ya había hablado en otras ocasiones de la pérdida de su hijo Aless Lequio, fallecido en mayo de 2020 a causa de un cáncer, esta ha sido la primera vez que ha explicado cómo se siente en una entrevista de televisión. Para la ocasión la presentadora escogió a un buen amigo suyo, Bertín, que entiende su situación ya que él perdió a su hijo Cristian cuando solo tenía 15 días.

La actriz detalló los difíciles momentos del tratamiento de Aless, que tenía sarcoma de Ewing: «Siempre me quería tener cerca porque le daba seguridad. Cómo sufrió, joder». Una etapa en la que el joven incluso le llegó a pedir perdón por su enfermedad: «¿Sabes qué me llegó a decir? Mamá, perdóname por tener un hijo defectuoso», se lamentó. Tanto ella como Alessandro Lequio estuvieron con él en todo momento, un gesto que fue muy valorado por su hijo: «Merece la pena estar así solo por veros a los dos juntos».

El peor momento llegó un lunes: «Estaba duchándome para irme corriendo al hospital. Me llama Alessandro y me dice: ‘Vamos a sedarlo para que no sufra. Se fue y yo me fui con él». Tras el fallecimiento de Aless Ana pasó seis meses encerrada en su casa e incluso llegó a perder el habla: «Cuando pierdes un hijo te mueres y tienes la obligación de seguir viviendo. Ya está», aseguró a su amigo. «Bertín, yo me perdono la vida todos los días. Me parece tan injusto estar yo aquí y él que no pueda estar, divertirse, trabajar, tener una familia, tener hijos...», indicó visiblemente emocionada.

Ana también hizo una importante reflexión: «La cantidad de veces que he sido feliz y no lo sabía. La cantidad de veces que me he quejado de idioteces, de quejica, cuando lo único importante que hay como decía mi hijo, en un post que no terminó de escribir, es el tiempo y el amor que dedicas a las personas que quieres. Al final es lo que te llevas. Colecciona momentos, no cosas. Colecciona momentos porque eso es lo que te llevas».

Por otro lado, en el programa de este lunes Bertín dio una exclusiva inesperada: él y Ana estuvieron saliendo juntos durante un par de meses cuando tenían veintitantos años. «En dos meses pasaron cosas tan divertidas…», recordó el presentador. A pesar de esos buenos momentos, la pareja decidió seguir sus caminos por separado, pero mantener su amistad. Tan buena es su relación que Bertín ha sido uno de sus grandes apoyos a lo largo de su vida: «Tuve un cáncer y me operaron del útero. Y el que estuvo al pie del cañón fue este señor».