Rigoberta Bandini todavía no ha sido elegida candidata para representar a España en Eurovisión y ya ha ganado. La catalana se metió este jueves por la noche en las semifinales del Benidorm Fest al público en el bolsillo con un grito feminista y su particular homenaje a las madres. Paula Ribó y su grupo se convirtieron con 111 puntos en las primeras clasificadas para la final que se celebra este próximo jueves, 29 de enero.

Una actuación estuvo marcada por la teta gigante que tanto deseaba subir al escenario del certamen y con la que hizo su particular homenaje a las madres y, a todas las mujeres en general, con el tema Ay Mama. «Siempre me ha parecido muy interesante usar el arte para romper algunas paredes pero con gracia», aseguró la artista en su video de presentación. La puesta en escena de Bandini y su grupo no dejo indiferente al público, para muestra de ellos todos los comentarios que se generaron en las redes sociales. La catalana apareció en el escenario vestida de novia y fue abandonando ese atuendo a medida que avanzaba la canción. Fue en el momento en el que apareció una gran teta proyectada en el suelo cuando se quedó solo con un body color carne.

El estribillo de la canción además de ser un grito de sororidad hace referencia al pintor francés Delacroix. «Paremos la ciudad sacando un pecho fuera al puro estilo Delacroix», canta. La referencia al artista se debe a que cuando pintó La Libertad guiando al pueblo (1830), la imagen de Marianne -símbolo de la libertad y la patria francesas- su pecho descubierto fue todo un escándalo para la época. Ahora, la censura a los pechos en algunas redes sociales también es habitual. Es por este motivo por el que el grupo se pregunta durante su tema «por qué dan tanto miedo nuestras tetas». Y recuerda que «sin ellas no habría humanidad ni habría belleza».

«Lo de ayer fue una fiesta; yo me olvido de las pantallas y para mí es un concierto, pero tengo ganas de mejorar las cosas que se pueden mejorar, que son muchas», afirmó en rueda de prensa Rigoberta Bandini, la máxima favorita a representar a España en Eurovisión 2022. Junto a ella también estarán en la final del sabado Chanel, Tanxugueiras, Rayden, Xeinn, Blanca Paloma, Gonzalo Hermida y Varry Brava, los 8 finalistas de Benidorm Fest.