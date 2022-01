Celia Villalobos, Pablo Iglesias y Risto Mejide se han convertido este miércoles en tendencia en Twitter. Unas palabras que la exministra del PP dedicó al exlíder de Unidas Podemos en el programa Todo es mentira han sido muy criticadas en las redes sociales. Este martes, durante la emisión del programa de Cuatro, Celia aprovechó su condición de colaboradora para atacar a Pablo Iglesias. El que fuera vicepresidente segundo de Pedro Sánchez se ha convertido en un habitual de las tertulias y, en una intervención en Rac1, indicó que su nuevo trabajo molestaba a más de uno: «Parece que hay algunos a los que les encantaría que estuviera callado y no dijera mi opinión. Eso no es posible. Todo el mundo tiene derecho a decir su opinión».

Acto seguido señaló que quienes «deberían estar callados son Aznar, Felipe González, Pepe Bono, Margallo, Celia Villalobos, Miguel Sebastián...». La expolítica, al escuchar estas palabras, decidió responder a Iglesias en pleno directo: «Estás mucho más guapo desde que estás en tu casita. ¿Y los niños, están bien los niños? Que si hace falta voy y te echo una mano para cuidártelos, porque tu mujer te hace muy poquito caso», dijo mirando a cámara.

Es probablemente la peor persona que he conocido en 6 años en el Congreso. La peor. Y aquí simplemente lo demuestra. pic.twitter.com/UZMZ6JNapj — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) January 25, 2022

Pero esto no fue todo, ya que también hizo alusión a su aspecto físico: «Oye, por cierto, los dientes te los has arreglado, ¿no? Porque estás guapisímo». Risto Mejide y los colaboradores no pudieron evitar las risas, un comportamiento que ha sido muy criticado por los usuarios. Este mismo miércoles Iglesias ha querido responder a la malagueña a través de sus redes sociales: «Esta señora solo puede dar lástima. Lo que es preocupante y repugnante es el tipo de televisión y el tipo de periodismo que fabrica estos espectáculos».

Además, ha criticado al programa y a los que trabajan en él: «No mires solo al juguete roto de cada día; la degradación es responsabilidad de los que hacen la escaleta y conducen el programa». Gabriel Rufián, muy activo en redes, fue uno de los primeros en mostrar su apoyo al profesor y calificó a Villalobos como «la peor persona que he conocido en seis años en el Congreso».