Secret Story en su versión de anónimos ya ha comenzado. Este jueves el programa arrancó con su gala de presentación, que ha sido muy comentada en redes sociales y que ha cosechado muy buenas críticas. La principal novedad de esta edición es que los 16 concursantes son personas «como tú», tal y como indicó el presentador Carlos Sobera. Pero esto no es todo, ya que que por primera vez en la historia de los realities de Telecinco las votaciones serán gratuitas, un anuncio que ha sido aplaudido por los usuarios, que pedían este cambio desde hace años.

«Los que se reían de muchos de nosotros cuando proponíamos el voto gratuito ya no podrán gastarse el sueldo para salirse con la suya. Parece ser que no estábamos tan equivocados los que pedíamos cambios. Nos han escuchado, y lo mejor es que nos han hecho caso», escribía anoche el colaborador Miguel Frigenti en sus redes sociales. Un comentario que ha sido repetido por muchos tuiteros y que puede marcar un antes y un después en la historia de los programas de telerealidad.

Respecto a los concursantes, hay personalidades de todo tipo. Un cásting que ha llamado la atención por su originalidad y por el contraste entre unos participantes y otros. Para empezar su aventura, los anónimos tuvieron que enfrentarse a varios dilemas, unos retos que ya dieron pistas de cómo puede ser su paso por el programa. Por el momento el concursante que más se ha ganado el favor del público ha sido Adrián, un profesor de primaria de 26 años que asegura que «los niños son el futuro» y que ha emocionado a la audiencia al recordar la muerte de su amigo.

Conchita Wurst le dedica unas palabras a Carlos #SecretEstreno pic.twitter.com/Dpy9foOBRn — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) January 13, 2022

Pero la sorpresa llegó en la presentación de Carlos, que se define como «persona no binarie»: «Comparto cosas de ambos géneros pero no me siento identificado con ninguno», explicaba. El participante entra en la casa con la intención de dar visibilidad a las personas no binaries, recibiendo la ovación de los colaboradores en el plató. Además, también obtuvo el reconocimiento de Conchita Wurst, que le mandó un mensaje deseándole mucha suerte.