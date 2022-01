Rosana y Alberto se despiden de 'La isla de las tentaciones'

El paso de los mallorquines Rosana Martínez y Alberto Pareja por La isla de las tentaciones ha llegado a su fin. Aunque los solteros han aguantado casi hasta el último programa, finalmente ninguno de los dos ha sido elegido para las citas finales. Mientras que Alberto apenas ha tenido citas con las concursantes a lo largo del reality, Rosana sí que ha compartido momentos íntimos con Nico. La joven, además, protagonizó un trío muy comentado con Álvaro y Sabela. Aunque hasta el último momento Nico dudó sobre si dar su última cita a Miriam o Rosana, finalmente se decantó por la catalana.

Al escuchar la elección del exfutbolista la palmesana aseguró que le parecía «muy heavy todo». Sandra Barneda le preguntó como se sentía y Rosana, con la sinceridad que ha mostrado en todo el programa, explicó que le dolía no haber sido la escogida: «Quieras o no hace daño. Pero bueno yo respeto su decisión». Un punto y final para los dos jóvenes en esta aventura, aunque seguramente se les podrá ver en alguno de los debates finales de La isla de las tentaciones.

Rosana en el programa de este martes junto a las tentadoras.

Respecto al programa de este martes, las parejas tuvieron sus citas finales con los y las tentadoras con el objetivo de aclarar sus ideas antes de reencontrarse. En las elecciones no hubo sorpresas más allá de la decisión de Nico. En el caso de los chicos Álvaro escogió a Sabela y Alejandro y Josué prefirieron no tener ninguna cita, ya que no han tenido complicidad con ninguna de las solteras. Respecto a las chicas, Zoe fue la única que decidió quedarse en Villa Paraíso.

Alberto junto a los otros dos solteros expulsados.

Gal·la se dejó llevar con Miguel, al que ha cogido un gran cariño, y Rosario tuvo su cita con Suso. Tal fue la intensidad del encuentro que el joven incluso se confesó que se está enamorando de ella. Por su parte Tania compartió sus últimas horas con Stiven, pero decidió no pasar la noche con él por respeto a Alejandro. Este miércoles a las 22:00 horas La isla de las tentaciones llega a su fin y las parejas tendrán que responder a la temida pregunta: «¿Cómo quieres abandonar La isla de las tentaciones? ¿Solo, acompañado o con una nueva ilusión?».