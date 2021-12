Buenafuente, sorprendido por su hija en el último 'Late Motiv'

Tras siete temporadas y 945 programas, Andreu Buenafuente ha dicho adiós este jueves a «Late motiv» (Movistar+), en una noche de sorpresas, recuerdos a la historia del programa e intervenciones inesperadas como la del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. «Quería trasladarte mi agradecimiento por todos estos años en los que has estado trabajando y promoviendo la cultura, la música en vivo, el cine, la comedia. Muchas noches nos has hecho ir a la cama con una sonrisa y eso es un don que tú tienes», ha apuntado el presidente, que ha intervenido mediante videollamada. El cantante Joan Manuel Serrat ha sido el invitado sorpresa de la noche, quien ha charlado en plató con el presentador, que no sabía quién iba a aparecer.

El factor sorpresa ha sido el rey en la última semana del show, con invitados como el cineasta Pedro Almodóvar, que apareció el miércoles en antena. Con el fin de «Late motiv» acaba uno de los programas referentes del «late night» en España, de los pocos que quedaban de este género tan popular en Estados Unidos. También de los pocos programas que todavía se hacen en directo, en una época de plataformas con productos «enlatados» y televisiones con cada vez menos espacio para la improvisación. En lugar de atizar a políticos y otros personajes y de hacer un balance sarcástico de la actualidad, como ha hecho cada noche en su monólogo de inicio, Buenafuente ha dedicado su último arranque a su propia despedida, aunque sin discursos trascendentales porque «el trabajo que haces ya habla por ti». «Yo creo que lo que en este momento hace falta es menos épica y más corazón y en el corazón me llevo seis años en los que me reenamoré de la profesión, miles de risas y unos compañeros a los que considero mis amigos y mi familia», ha apuntado el periodista de 56 años. Buenafuente tiene aún mucho futuro. Joana Buenafuente al menos. Sí, esto ya es historia de la televisión. pic.twitter.com/QRhIF96HMt — Late Motiv en Movistar+ (@LateMotivCero) December 23, 2021 El comunicador ha dado las gracias a Movistar+ por hacer posible el proyecto y «a ustedes por elegir un rato de comedia en mitad de una época de ruido y furia y de las dificultades más 'heavies' (duras) que nos han todo vivir. Pero hemos llegado hasta aquí y vamos a seguir porque reír es la única salida y el camino», ha dicho. Uno de los momentos más emotivos de la noche ha sido cuando la hija del presentador ha aparecido en plató, vestida de «la niña de Shrek», el personaje que interpretaba su madre, la cómica Silvia Abril, que no ha podido estar en plató por estar confinada pero sí ha entrado por videollamada. El último programa de Late Motiv, asunto de Estado. (Wait for it). pic.twitter.com/ors6CL8t4q — Late Motiv en Movistar+ (@LateMotivCero) December 23, 2021 «Seguir practicando el humor inteligente» ha sido el consejo que Joana, de nueve años, le ha dado a su padre, Premio Nacional de Televisión 2020, que seguirá unido a Movistar+ en otros proyectos de la plataforma, según ha asegurado la compañía. En esta noche el presentador estuvo acompañado de varios de los colaboradores del programa, entre ellos Javier Coronas, Laura Márquez, Carlo Padial, Raúl Cimas, Raúl Pérez o Berto Romero. «Nos veremos. No se dónde pero seguro que la vamos a liar», ha dicho el presentador antes de despedir a su banda y colgar la americana sobre un galán de noche, con una nariz de payaso.