Gerard Piqué acude finalmente a 'El Hormiguero' y opina sobre Xavi Hernández

Gerard Piqué acudió finalmente este martes a El Hormiguero. Tras cancelar su visita al programa, el futbolista se ha sentado con Pablo Motos y le ha explicado los motivos de su ausencia. Aunque en un primer momento se informó de que el catalán había cancelado su entrevista por las nuevas normas de Xavi Hernández, entrenador del Barça, el deportista ha querido aclarar su ausencia: «Hay un entrenador nuevo, decidimos aplazar esta entrevista para más adelante y Xavi ni lo sabía». Ahora, casi un mes después, Piqué ha considerado que era el mejor momento para ir al espacio de Antena 3: «Tenía dos días libres, estaba por Madrid y era el mejor día para venir al programa».

Respecto a la forma de trabajar de Hernández, el futbolista ha señalado que muchas de las normas que se han publicado en los medios no se han comunicado a la plantilla: «Una cosa es lo que dice la prensa y la otra, las normas de verdad. Él ha puesto unas, como es normal. Pero en ningún momento ha mencionado que no se pueda hacer surf ni montar en bicicleta eléctrica como se ha comentado». Además, ha manifestado su compromiso con el entrenador: «No le puedes fallar moralmente. Lo has tenido como compañero, él te conoce muy bien y sabe lo que puedes aportar tanto dentro como fuera del equipo. En mi caso le tengo que rendir porque sabe el nivel que puedo dar, y si no, me da la sensación de que le estoy fallando».

Motos ha aprovechado la ocasión para preguntarle sobre la posibilidad de ser presidente del FC Barcelona: «Hay días que sí y hay días que no». El defensa ha comentado que para ocupar este puesto hay que hacer «un sacrificio y un esfuerzo brutal» y que para presentarse, además, se tiene que hacer un aval del 15% del presupuesto del club, que ronda los mil millones. Además ha indicado que no hay remuneración y que son muy duras las críticas personales que se reciben si las cosas no van bien: «Si lo miras fríamente, no tiene ningún sentido».

Piqué también ha tenido tiempo de hablar de su vida personal. Sobre el incidente de su mujer, Shakira, con unos jabalíes en un parque de Barcelona, ha asegurado que «se pegó un susto de muerte». El deportista también ha explicado que ayuda a la cantante con sus canciones: «A componer no, pero sí que me pregunta si me gusta o no y a partir de ahí hace cambios». Por último, quiso dedicar unas palabra de cariño para su amigo, Leo Messi: «Para mí, es casi como un hermano. Le deseo lo mejor. Ayer ganó el Balón de Oro, y creo que es el definitivo para demostrar que ha sido el mejor jugador de la historia. Que disfrute en Paris. Nuestros caminos se han separado pero seguro que se vuelven a juntar en algún momento».