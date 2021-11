Críticas a Jorge Javier por sus ataques a Paloma García Pelayo en la entrevista a Pepe Navarro

Polémica noche en Deluxe. El sábado Telecinco vivió un momento de gran tensión entre Jorge Javier Vázquez y Paloma García Pelayo, colaboradora del formato. Pepe Navarro acudió al programa de La Fábrica de la Tele para demostrar que no es el padre biológico de Alejandro Reyes, hijo de Ivonne Reyes. El productor aportó varias pruebas y documentos con el objetivo de dar su versión de los hechos y negar así su paternidad. Pero el momento de tensión llegó cuando García Pelayo preguntó a Navarro sobre su condena por malos tratos.

«¿Te refieres a una tal Vanesa que dice que la pegué? No des vueltas, eso es completamente mentira. Si querías sacar este tema, que no tiene nada que ver con esto, lo sacamos», le contestó el comunicador visiblemente molesto. Jorge Javier no dudó en defender al invitado y atacar duramente a la periodista: «Paloma, creo que en este momento lo que estás haciendo nos deja en muy mal lugar a todos. Si tú lo tenías muy claro no te hubieras sentado con este señor, me parece, tal y cómo están las cosas, irresponsable y muy ventajista por tu parte sacar este tema a la una de la madrugada».

Pero esto fue solo el principio, ya que el presentador continuó criticando la actitud de la colaboradora: «Estoy profundamente decepcionado y te digo una cosa: Por mí, y por ahora, no me gustaría coincidir contigo en varios programas». Paloma, por su parte, seguía escuchando los duros ataques del catalán: «Estamos en un momento muy delicado para que tú vengas aquí con tus rollos. Este señor ha venido aquí a hablar de Ivonne Reyes y todos lo hemos aceptado. Tú has provocado ponernos en una situación muy delicada al programa. Si querías quedar como periodista abnegada no lo has conseguido».

«No entiendo que haya que ocultar algo que se pueda preguntar libremente», señaló la madrileña visiblemente sorprendida por la actitud de su compañero. «Aquí no se habla de ocultar, pero yo creo que el tema hoy no era ese. Si a ti te provoca un dolor de conciencia estar sentada con este señor, creo que lo más responsable hubiera sido no sentarte. Pero lo que no puedes hacer ahora es sacar tu bandera ideológica, que todos la compartimos y defendemos la tolerancia cero contra la violencia machista. Y ahora como nosotros no lo hemos dicho quieres quedar tú como la única valiente y ponernos a todos contra la pared», sentenció el presentador. Las redes no han tardado en posicionarse y este lunes, dos días después de la emisión del comentado programa, el hashtag #unmaltratadorenplato sigue siendo tendencia en Twitter.

Los usuarios de la conocida red social han criticado el comportamiento de Jorge Javier y han aplaudido a Paloma. Además, han denunciado la «doble vara de medir» de La Fábrica de la Tele en referencia a Antonio David Flores, que fue apartado de forma fulminante de la televisión tras la emisión del testimonio de Rocío Carrasco. Pepe Navarro fue condenado en el año 2002 a pagar 4.434 euros por malos tratos e injurias a Vanesa Martín. La sentencia señalaba que Navarro «golpeó en reiteradas ocasiones» a la mujer, a quien le provocó «contusiones múltiples» en la columna cervical, el hombro izquierdo, el codo derecho, la cara y otras partes del cuerpo.