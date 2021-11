La última tentación llegó este miércoles a su fin. Las cinco parejas que quedaban en las villas se vieron las caras y decidieron si su relación debía seguir adelante o no.

Una prueba de amor que ha reforzado el noviazgo de algunos de los participantes, mientras que otros han preferido continuar sus vidas por separado.

Los primeros en enfrentarse a la hoguera final fueron Roberto y Andrea. Los jóvenes, que llevaban ocho meses juntos, no han podido superar esta experiencia. Andrea se dejó llevar con Manuel, una actitud que enfadó a su novio, que decidió poner punto y final a la relación.

¿Quién te está gustando más en la Hoguera?

Roberto
❤️ Andrea

Alejandro y Mayka, por su parte, tenían que hacer frente a sus problemas de confianza y celos. Aunque en un primer momento parecía que la pareja no iba a lograr superar sus diferencias, finalmente decidieron empezar de cero y continuar con su relación.

¡Mayka y Alejandro deciden seguir juntos! 😍 ¿Os lo esperabais?

Se veía venir
❤️ Pensaba que no

Lester y Patricia vivieron un momento complicado al ver las informaciones que apuntaban a que la joven había tonteado con Christian. Ella aseguró que no y que solo le había hablado como un amigo. Es más, Patri aprovechó la ocasión para confesar públicamente que desde que falló al canario en una ocasión, no solo no lo ha vuelto a hacer sino que se dio cuenta de lo muy enamorada que está de él. La pareja no tuvo dudas y decidió continuar con su relación.

Patri: "Lo he pasado muy mal, he vivido una situación muy difícil"

Christofer y Fani protagonizaron la hoguera más tensa de la noche. El concursante se mostró muy decepcionado con su chica, que se besó en el programa con Julián, y le reprochó que hubiese desperdiciado esa «oportunidad de oro para demostrar que era amor verdadero». Christofer, que continúa enamorado de Fani, decidió irse solo del programa, aunque la participante ha prometido que luchará por él.

🚨 ¡CHRISTOFER, PARAAAA! 🚨

Jesús y Marina, en cambio, tuvieron el final que deseaban. Tras la relación de la andaluza con Isaac, la pareja está más fuerte que nunca, algo que demostró Jesús con unas bonitas palabras: «Todo el mundo tiene derecho a ser feliz con quien quiera y si soy feliz a su lado, ¿por qué no voy a estar con ella?». Una declaración que incluso emocionó a Sandra Barneda, que no pudo contener las lágrimas.

"A veces, volver a empezar es la única forma de olvidar de verdad" 😍 Marina y Jesús deciden irse juntos y con ellos ponemos punto final a 'La Última Tentación'

En el programa de la semana pasada Lucía e Isaac decidieron finalizar su relación tras su hoguera de confrontación. Eso sí, tal y como ellos mismos confirmaron el lunes en El debate de las tentaciones, una vez en España hicieron balance de su participación en el reality y finalmente han retomado su noviazgo. El próximo lunes en el debate final las parejas explicarán cuál es su situación actual.