Lucía ha puesto punto y final a su relación con Isaac. La ya expareja se vio las caras en una hoguera de confrontación que estuvo marcada por los reproches de la andaluza al catalán.

La joven no ha podido perdonar los besos de Isaac con la tentadora Bela. «No quieres a nadie más que a ti mismo. Estás retratado. Ahora todo el mundo va a ver que desde el año pasado estás mintiendo, no eres el buenecito», aseguró.

Por su parte, el que fuera concursante de Super Shore explicó que no estaba a gusto con la relación y que por este motivo se había dejado llevar con Bela: «Necesito un tiempo para mí, llevo frito un año. Saliendo de una relación y metiéndome en otra no he podido tener tiempo de estar solo».

Además, en un momento de sinceridad y preguntados por Sandra Barneda, tanto Lucía como Isaac decidieron reconocer que empezaron su relación cuando el joven todavía estaba con Marina.

El final del programa se acerca y por este motivo los concursantes resolvieron sus últimas 'cuentas pendientes'. Cuatro 'círculos de fuego' en los que los participantes aclararon sus dudas y se enfrentaron a sus 'rivales' en las villas.

Marta y Lester fueron los primeros en acudir al círculo. El canario estaba muy enfadado con su ex por sus ataques a su actual pareja: «Me gustaría que me explicaras porqué sacaste el tema de Cristian y Patry».

«¿Tú sabes lo que es un emisor, un mensaje y un receptor? El canal soy yo, el receptor eres tú. No hay solo un emisor, hay varios emisores. Jesús, Manuel, tu amigo Pablo… Tú vas a hacer lo que quieras con el mensaje», indicó la concursante. Finalmente, más relajados, ambos se desearon lo mejor y se despidieron con un cariñoso abrazo.

Por su parte, Alejandro se vio las caras con Pablo. «Cuando se pelea contigo me llama a mí. Me ha dicho que eres híper celoso y la has querido dejar un montón de veces. Ella me ha dicho que conmigo era al 100% ella misma y contigo sentía que eras muy celoso, que la estás cohibiendo», aseguró el ex de Mayka.

Unas palabras que ofendieron mucho a su actual pareja, que no entendió que su novia hubiese compartido esas confidencias con Pablo: «Me está viniendo bien este Círculo no solo para arreglar los problemas con Pablo, sino para yo darme cuenta de a quién tengo yo a su lado».

Roberto y Manuel fueron los terceros de la noche en enfrentarse al 'círculo de fuego'. «Quiero preguntarle por qué me ha faltado el respeto y si no han pensado en el daño que me pueden haber hecho. Serán más de 30 segundos de fuego, ¿no?», comentó Roberto con Sandra.

Un 'ataque' que el andaluz no tardó en responder: «Quizás 30 segundos es lo que he tardado en quitarte a ti la novia. Por lo demás, no tengo nada en contra tuya. Creo que te he quitado un peso de encima. Mereces algo mejor». Tras una tensa charla los jóvenes zanjaron sus diferencias, aunque el novio de Andrea no quiso estrecharle la mano al gaditano al despedirse.

Por último, Christofer volvió a protagonizar un tenso enfrentamiento en La última tentación, en esta ocasión con Julián. «A Fani puede que le vendas la moto pero a mí no. En cuanto tengas la oportunidad de ponernos a parir lo vas a hacer», criticó el chileno muy afectado.

A pesar de los momentos de tensión, el tentador decidió disculparse con el novio de Estefanía: «Si en su día tuve palabras desafortunadas, me disculpo. Con Fani he tenido la oportunidad de resolver las cosas pero contigo no».